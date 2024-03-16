Держаудитслужба змогла попередити зловживань майже на 20 млрд грн — Finance.ua

Держаудитслужба змогла попередити зловживань майже на 20 млрд грн Сьогодні 15:28 — Казна та Політика

Держаудитслужба змогла попередити зловживань майже на 20 млрд грн

У минулому році за результатами перевірок Державній аудиторській службі вдалося попередити бюджетні фінансові втрати майже на 20 млрд грн.

Про це повідомили на сайті регулятора.

«За результатами 12,2 тис. моніторингів закупівель (а це понад 90% від усіх заходів Держаудитслужби), загальна вартість яких становила 188 млрд грн, виявлено порушення вартістю 92 млрд грн. Фахівцям Служби вдалося попередити витрачання майже на 20 млрд грн», — йдеться в повідомленні.

У 2023 році обсяг охоплених аудиторським контролем фінансових та матеріальних ресурсів склав загалом 1,8 трлн грн, що перевищує показник попереднього періоду майже в 1,4 рази.

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У регуляторі зазначили, суми виявлених порушень, що спричинили втрати, зросли більш ніж удвічі: з 100 млрд грн у 2022 році до 211 млрд грн у минулому.

Як повідомляє голова ДАСУ Алла Басалаєва, головним завданням у 2023 році для Служби стала перевірка місцевих бюджетів, а саме процес відбудови понівечених ворогом регіонів.

На поточний рік завдання з контролю за використанням коштів, що виділяються на відновлення та розвиток територіальних громад у воєнний та повоєнний часи, залишається серед основних.

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