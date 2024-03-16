Держаудитслужба змогла попередити зловживань майже на 20 млрд грн — Finance.ua

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Держаудитслужба змогла попередити зловживань майже на 20 млрд грн

Казна та Політика
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Держаудитслужба змогла попередити зловживань майже на 20 млрд грн
Держаудитслужба змогла попередити зловживань майже на 20 млрд грн
У минулому році за результатами перевірок Державній аудиторській службі вдалося попередити бюджетні фінансові втрати майже на 20 млрд грн.
Про це повідомили на сайті регулятора.
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«За результатами 12,2 тис. моніторингів закупівель (а це понад 90% від усіх заходів Держаудитслужби), загальна вартість яких становила 188 млрд грн, виявлено порушення вартістю 92 млрд грн. Фахівцям Служби вдалося попередити витрачання майже на 20 млрд грн», — йдеться в повідомленні.
У 2023 році обсяг охоплених аудиторським контролем фінансових та матеріальних ресурсів склав загалом 1,8 трлн грн, що перевищує показник попереднього періоду майже в 1,4 рази.
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У регуляторі зазначили, суми виявлених порушень, що спричинили втрати, зросли більш ніж удвічі: з 100 млрд грн у 2022 році до 211 млрд грн у минулому.
Як повідомляє голова ДАСУ Алла Басалаєва, головним завданням у 2023 році для Служби стала перевірка місцевих бюджетів, а саме процес відбудови понівечених ворогом регіонів.
На поточний рік завдання з контролю за використанням коштів, що виділяються на відновлення та розвиток територіальних громад у воєнний та повоєнний часи, залишається серед основних.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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