Попри війну: у 2023 році лісова галузь України показала найкращі фінансові результати — Finance.ua

Попри війну: у 2023 році лісова галузь України показала найкращі фінансові результати
У минулому році підприємства лісової галузі України отримали 2,89 млрд грн чистого прибутку. У 2022 році цей показник становив 1,19 млрд грн.
Про це повідомив голова Державного агентства лісових ресурсів Віктор Смаль.
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«Підприємства галузі отримали 23,59 млрд грн доходу від реалізації продукції, що на 323 млн грн більше, ніж 2022 року. Чистий прибуток підприємств склав 2,89 млрд грн. Для порівняння: у 2022 році - це було 1,19 млрд грн, у довоєнний 2021 рік — 1,17 млрд грн», — повідомив голова Держлісагентства.
За його словами, минулого року лісова галузь України показала найкращі фінансові результати за всю історію незалежності попри війну, заміновані території і скорочення об'ємів заготівлі деревини.
Окрім цього, протягом 2023 року підприємства лісової галузі принесли до бюджету 9,15 млрд грн податків та 1,66 млрд грн єдиного соціального внеску.
Обсяги заготівлі деревини від усіх видів рубок в цілому по галузі зменшилися з довоєнних 18 млн куб. м до 15,7 млн куб. м, з яких близько 13,1 млн куб. м заготовлено підприємствами Держлісагентства.
Рентабельність діяльності збільшилася з 4,9% до 12,3%.
За даними агентства, минулого року було відтворено лісів на площі 35,2 тис. га, з яких створено нових лісів на площі 5,9 тис. га.
А у рамках програми Президента України «Зелена країна» висаджено 197,5 млн дерев.
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