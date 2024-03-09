Попри війну: у 2023 році лісова галузь України показала найкращі фінансові результати — Finance.ua

Попри війну: у 2023 році лісова галузь України показала найкращі фінансові результати Сьогодні 07:21 — Казна та Політика

Попри війну: у 2023 році лісова галузь України показала найкращі фінансові результати, Фото: ecotest.ua

У минулому році підприємства лісової галузі України отримали 2,89 млрд грн чистого прибутку. У 2022 році цей показник становив 1,19 млрд грн.

Про це повідомив голова Державного агентства лісових ресурсів Віктор Смаль.

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«Підприємства галузі отримали 23,59 млрд грн доходу від реалізації продукції, що на 323 млн грн більше, ніж 2022 року. Чистий прибуток підприємств склав 2,89 млрд грн. Для порівняння: у 2022 році - це було 1,19 млрд грн, у довоєнний 2021 рік — 1,17 млрд грн», — повідомив голова Держлісагентства.

За його словами, минулого року лісова галузь України показала найкращі фінансові результати за всю історію незалежності попри війну, заміновані території і скорочення об'ємів заготівлі деревини.

Окрім цього, протягом 2023 року підприємства лісової галузі принесли до бюджету 9,15 млрд грн податків та 1,66 млрд грн єдиного соціального внеску.

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Обсяги заготівлі деревини від усіх видів рубок в цілому по галузі зменшилися з довоєнних 18 млн куб. м до 15,7 млн куб. м, з яких близько 13,1 млн куб. м заготовлено підприємствами Держлісагентства.

Рентабельність діяльності збільшилася з 4,9% до 12,3%.

За даними агентства, минулого року було відтворено лісів на площі 35,2 тис. га, з яких створено нових лісів на площі 5,9 тис. га.

А у рамках програми Президента України «Зелена країна» висаджено 197,5 млн дерев.

Укрінформ За матеріалами:

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