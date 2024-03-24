Audi планує відмовитися від числових позначень своїх автомобілів — Finance.ua

Audi планує відмовитися від числових позначень своїх автомобілів Сьогодні 04:11 — Фондовий ринок

Audi планує відмовитися від числових позначень своїх автомобілів

Audi планує відмовитися від поточної стратегії найменування моделей. Вперше введена в 2017 році, числову стратегію буде повністю скасовано, починаючи з новинки — кросовера Q6 e-tron.

Процес відмови від чисел почався непомітно із запуску Q8 e-tron, але хоча на кришці багажника флагманського електричного SUV бренду цифри не відображаються, найменування все ще згадуються у прайс-листах та прес-релізах.

Флоріан Хаузер, керівник відділу продажу та маркетингу продукції Audi з батарейних електромобілів, зазначив, що важливим напрямком для бренду в майбутньому є спрощення для клієнтів.

«Говорячи про спрощення, ми маємо на увазі не тільки опції та процес конфігурації, але й прагнення до найстислішої лінійки двигунів для Q6, яка все ще відповідає вимогам наших клієнтів», — заявив топ-менеджер.

Зі зменшенням кількості силових установок Audi зможе спростити структуру неймінгу свого модельного ряду на основі кількості привідних коліс та вибору однієї або двох потужностей, при цьому звичайна версія Q6 з повним приводом буде відома як «quattro».

Підтверджено, що наступні електромобілі Audi позбавлятимуться чисел, і цей підхід буде поширений також на автомобілі з двигуном внутрішнього згоряння.

Структура нумерації Audi була розроблена для поділу силових установок відповідно до їхньої потужності, але неузгоджене угруповання та довільний вибір чисел зробили систему заплутаною для багатьох людей.

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