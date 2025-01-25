Атаки рф у 2024 році позбавили Україну понад половини зимових генеруючих потужностей — Finance.ua

Атаки рф у 2024 році позбавили Україну понад половини зимових генеруючих потужностей Сьогодні 19:11 — Енергетика

Атаки рф у 2024 році позбавили Україну понад половини зимових генеруючих потужностей

Минулий рік став серйозним випробуванням для енергетичного сектору України. Унаслідок 13 масштабних атак росії у 2024 році країна втратила понад 10 ГВт генеруючих потужностей — більше половини від пікової зимової потреби.

Про це повідомляє Центр економічної стратегії.

Імпорт та експорт електроенергії

Загальний чистий імпорт електроенергії у 2024 році перевищив 4 ТВт·год. Це вдесятеро більше за показник 2023 року.

Комерційний імпорт сягнув 4,4 ТВт·год ($670 млн), тоді як комерційний експорт був у 12,7 разів меншим 一 348 ГВт·год ($81 млн).​

Також у 2024 році затвердили Стратегію розвитку розподіленої генерації на період до 2035 року та, за словами міністра енергетики Галущенка, запустили сотні мегават нових потужностей.

Проте це компенсує лише незначну частку зруйнованих енергообʼєктів.​

Читайте також Уряд затвердив зміни у тарифі на електроенергію для однієї категорії населення

Водночас, з офіційної інформації «Укренерго», опублікованої заступником голови Комітету з питань фінансів нардепом Ярославом Железняком, випливає, що з обіцяного президентом гігавату розподіленої генерації у 2024 році збудували лише трохи більше 10% (104 МВт).

Нагадаємо, українці, котрі в межах програми «Національний кешбек» накопичили кешбек при купівлі товарів з поміткою «Зроблено в Україні», можуть розрахуватись цими коштами за спожиту електроенергію.

Додаткові кошти можуть бути на вашому рахунку вже сьогодні. Кредити онлайн. Багато пропозицій, можна порівняти умови. Каталог на Finance.ua:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.