АРМА припинило управління активам ПрАТ «Вінницяпобутхім» — Finance.ua

АРМА припинило управління активам ПрАТ «Вінницяпобутхім» Сьогодні 09:33 — Фондовий ринок

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) припинило управління активам ПрАТ «Вінницяпобутхім».

Про це повідомляє пресслужба АРМА

«Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) припиняє управління активам ПрАТ „Вінницяпобутхім“. Між АРМА та ТОВ „Крайтекс-Сервіс“ підписано додатковий договір про припинення управління активами ПрАТ „Вінницяпобутхім“, які передаються Фонду державного майна України для подальшої реалізації», — йдеться у повідомленні.

Читайте також АРМА оголосила другий конкурс на управління столичним БФК Gulliver

У пресслужбі зазначають, що це відбулося на виконання рішення Вищого антикорупційного суду від 24 липня 2024 року, відповідно до якого до АТ «Невская косметика» застосовано санкцію, передбачену пунктом 1−1 частини першої статті 4 Закону України «Про санкції», та стягнуто в дохід держави актив, який належить російській компанії — частку у розмірі 100% статутного капіталу ПрАТ «Вінницяпобутхім».

«За період управління цим арештованим активом АРМА забезпечило надходження майже 100 мільйонів гривень до державного бюджету України. Під нашим контролем російський актив, який виробляє пральні порошки, дитячі шампуні, мило та іншу продукцію відомого бренду „Ушастий нянь“, не лише забезпечував сотні трудових місць, виконання договорів, поставок, виробництво продукції, сплату місцевих податків, але й значно збільшив відрахування до бюджету. Коли ми прийняли актив в управління, він приносив лише 240 тисяч гривень на місяць», — прокоментував директор Департаменту менеджменту активів АРМА Ігор Чулой.

За словами голови АРМА Олени Думи, Нацагентство активно зверталося до Кабінету Міністрів України щодо можливості тимчасово управляти активом до моменту реалізації та до Верховної Ради щодо внесення змін до Закону «Про санкції» з метою надання АРМА можливості реалізовувати санкційні активи, які вже є в управлінні як арештовані, через систему Prozorro.

Читайте також АРМА знайшло в Іспанії маєток одеського депутата за 40 мільйонів

«На жаль, з липня 2024 року, після рішення ВАКС, актив перестав приносити той рівень доходу, який забезпечувало АРМА, а необхідний для вдосконалення процедури законопроєкт № 10069 так і не був рекомендований антикорупційним комітетом ВРУ для внесення до порядку денного пленарного засідання Верховної Ради України. Протягом останніх місяців час було витрачено на процесуальні дії щодо зняття арешту, оскільки ФДМУ не міг реалізувати санкційний актив, поки він перебував під арештом у рамках кримінального провадження», — зазначила Олена Дума.

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.