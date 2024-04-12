АРМА продало арештований скраплений газ майже за ₴51 мільйон — Finance.ua
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АРМА продало арештований скраплений газ майже за ₴51 мільйон

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У системі Prozorro. Продажі відбувся аукціон з продажу переданого в управління АРМА скрапленого газу. Арештований актив був реалізований за 50,8 млн грн.
Про це у Фейсбуці повідомила пресслужба АТ Прозорро. Продажі.
«11 квітня 2024 року в системі Prozorro. Продажі відбувся онлайн-аукціон з продажу арештованого скрапленого газу, що перебуває в управлінні Агентства з розшуку та менеджменту активів», — ідеться в повідомленні.
Зазначається, що за арештований газ на торгах змагалися чотири учасники. За підсумками онлайн-аукціону переможцем стало спільне українсько-американське підприємство «Укркарпатойл ЛТД». Компанія запропонувала за актив 50,8 млн грн.
6 березня 2024 року в системі Prozorro. Продажі відбувся перший онлайн-аукціон з продажу арештованого активу, що перебував в управлінні АРМА, — 1,2 тис. тонн зерна пшениці озимої четвертого класу. Актив був реалізований за 4,9 млн грн.
За матеріалами:
Укрінформ
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