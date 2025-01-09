Аналітики називають Shiba Inu та Popcat лідерами для 1000%-го зростання у січні — Finance.ua

ПАРТНЕРСЬКА Аналітики називають Shiba Inu та Popcat лідерами для 1000%-го зростання у січні Сьогодні 15:36 — Криптовалюта

Аналітики називають Shiba Inu та Popcat лідерами для 1000%-го зростання у січні

Аналітики криптовалютної індустрії активно обговорюють потенціал певних токенів, які можуть принести неймовірний прибуток уже в січні. Серед них виділяються Shiba Inu та Popcat, які, можливо, стануть лідерами значного зростання. Чи зможуть ці цифрові активи зрости на 1000%, надаючи інвесторам шанс на суттєвий прибуток? Криптоспільнота з нетерпінням очікує початку нового року, щоб дізнатися відповіді.

XYZ: Новий важковаговик у світі мем-монет

Фанати в захваті! XYZ-токен вийшов на крипторинг, знищуючи конкурентів — слабкі монети, безглузді ферми та сумнівні проєкти. Як справжній чемпіон, цей перший у своєму роді спортивний мем-токен прорвався через ведмежий ринок і продовжує набирати обертів. XYZ готовий до зростання на 75X, залишаючи позаду такі зірки 2024 року, як BOME та WIF.

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XYZ створює ідеальну платформу, використовуючи проєкт XYZVerse, визнаний найкращим новим мем-проєктом. Унікальна концепція поєднує спортивний азарт із енергією мем-культури. З дорожньою картою, що включає розважальні dApps, XYZ залучає мільйони спортивних фанатів, готових приєднатися до дійства.

💥 Пропустили суперцикли мем-монет? 💥

XYZ орієнтований на постійно зростаючу нішу ставок, щоб стати лідером серед мем-монет. BOME показав зростання у 5000%, а WIF — 1000% за останній рік. Тепер це історія, бо XYZ готовий вибухнути з ростом у 7400% і побити всі рекорди.

Shiba Inu (SHIB)

Shiba Inu демонструє змішані результати. За останній тиждень ціна знизилася на 1,85%, а за місяць падіння становило 22,06%. Проте за останні шість місяців SHIB виріс на 28,73%, що свідчить про його стійкість у довгостроковій перспективі.

Поточний ціновий діапазон SHIB становить $0,213-$0,2 573. На шляху вгору найближчий рівень опору — $0,2 754. Прорив цього рівня може призвести до наступного опору на $0,3 197. У той же час підтримка знаходиться на рівнях $0,1 868 і $0,1 425. Пробиття цих рівнів може сигналізувати про подальше зниження.

Технічні індикатори дають змішані сигнали:

Індекс відносної сили (RSI): 41,03 — нейтральний стан.

41,03 — нейтральний стан. Проста ковзна середня (SMA): 10-денна ($0,2 123) трохи нижче 100-денної ($0,2 308).

10-денна ($0,2 123) трохи нижче 100-денної ($0,2 308). MACD: -2.3246e-7, вказуючи на ведмежий тренд.

Popcat (POPCAT)

Popcat (POPCAT) також переживає цінові коливання. За останній тиждень його вартість знизилася на 21,31%, а за місяць падіння склало 50,86%. Тим не менш, за останні шість місяців POPCAT зріс на 28,38%, що вказує на можливий потенціал для відновлення.

RSI: 25,07, вказуючи на перепроданість.

25,07, вказуючи на перепроданість. Поточний діапазон цін: $0,73-$0,99.

Якщо токен приверне нових покупців, він може протестувати рівень опору $1,11, що еквівалентно зростанню на 50%. Прорив вище може призвести до наступного опору на $1,37.

Хоча SHIB і Popcat мають потенціал, XYZVerse (XYZ) перевершує їх завдяки унікальному поєднанню спорту та мем-культури з метою зростання на 20 000%.

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