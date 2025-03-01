Американці очікують зростання цін та безробіття — Finance.ua

Американці очікують зростання цін та безробіття Сьогодні 22:15 — Світ

Американці очікують зростання цін та безробіття

Американці очікують, що ціни зростатимуть на 3,5% щороку протягом наступних 5−10 років.

Про це пише Bloomberg.

Причини

Це найвищий рівень очікуваної довгострокової інфляції з 1995 року, згідно з лютневим опитуванням Мічиганського університету.

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Причиною такого стрибка стали побоювання щодо митної політики Дональда Трампа, яка може підвищити ціни на імпорт.

Водночас понад половина американців очікують зростання безробіття у 2025 році — це максимальний рівень песимізму з 2020 року.

Федеральна резервна система не поспішає знижувати ставки, оскільки інфляція залишається високою.

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За останній рік очікування щодо інфляції на найближчі 12 місяців зросли до 4,3%.

Нагадаємо, за даними дослідження Мічиганського університету, фінансовий песимізм охопив всі вікові та соціальні групи американців, незалежно від доходу чи політичних уподобань.

Основним чинником занепокоєння є можливе повернення високої інфляції вже у найближчі 12 місяців, підкреслюється у звіті.

Економічна Правда За матеріалами:

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