Американці очікують зростання цін та безробіття — Finance.ua

Американці очікують зростання цін та безробіття
Американці очікують, що ціни зростатимуть на 3,5% щороку протягом наступних 5−10 років.
Про це пише Bloomberg.
Причини
Це найвищий рівень очікуваної довгострокової інфляції з 1995 року, згідно з лютневим опитуванням Мічиганського університету.
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Причиною такого стрибка стали побоювання щодо митної політики Дональда Трампа, яка може підвищити ціни на імпорт.
Водночас понад половина американців очікують зростання безробіття у 2025 році — це максимальний рівень песимізму з 2020 року.
Федеральна резервна система не поспішає знижувати ставки, оскільки інфляція залишається високою.
За останній рік очікування щодо інфляції на найближчі 12 місяців зросли до 4,3%.
Нагадаємо, за даними дослідження Мічиганського університету, фінансовий песимізм охопив всі вікові та соціальні групи американців, незалежно від доходу чи політичних уподобань.
Основним чинником занепокоєння є можливе повернення високої інфляції вже у найближчі 12 місяців, підкреслюється у звіті.
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