Фінансовий песимізм американців досяг найнижчого рівня за останні 11 років — Finance.ua

Фінансовий песимізм американців досяг найнижчого рівня за останні 11 років Сьогодні 18:33

Фінансовий песимізм американців досяг найнижчого рівня за останні 11 років

Настрої песимізму охопили всі вікові та соціальні групи, незалежно від доходу чи політичних уподобань.

Основним чинником занепокоєння є можливе повернення високої інфляції вже у найближчі 12 місяців, підкреслюється у звіті.

Крім того, в останні роки зростання цін стало основною причиною занепокоєння американців щодо особистого фінансового становища.

Такі настрої можуть впливати на споживчу поведінку, зокрема на зменшення витрат та інвестицій, що, своєю чергою, може сповільнити економічне зростання.

Телеканал 24 За матеріалами:

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