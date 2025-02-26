Фінансовий песимізм американців досяг найнижчого рівня за останні 11 років — Finance.ua
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Фінансовий песимізм американців досяг найнижчого рівня за останні 11 років

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Фінансовий песимізм американців досяг найнижчого рівня за останні 11 років
Фінансовий песимізм американців досяг найнижчого рівня за останні 11 років
Настрої песимізму охопили всі вікові та соціальні групи, незалежно від доходу чи політичних уподобань.
Ппередає в дослідженні Мічиганський університет.
Основним чинником занепокоєння є можливе повернення високої інфляції вже у найближчі 12 місяців, підкреслюється у звіті.
Фінансовий песимізм американців досяг найнижчого рівня за останні 11 років
Крім того, в останні роки зростання цін стало основною причиною занепокоєння американців щодо особистого фінансового становища.
Такі настрої можуть впливати на споживчу поведінку, зокрема на зменшення витрат та інвестицій, що, своєю чергою, може сповільнити економічне зростання.
За матеріалами:
Телеканал 24
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