Акція до Дня закоханих від Moneyveo "Релакс! Готель! Ти, мала і Буковель!" — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ Акція до Дня закоханих від Moneyveo "Релакс! Готель! Ти, мала і Буковель!" Сьогодні 14:07 — Кредит&Депозит

Акція до Дня закоханих від Moneyveo "Релакс! Готель! Ти, мала і Буковель!"

За даними Міністерства юстиції, з березня по грудень 2022 року в Україні офіційно зареєстрували свій шлюб та створили сім’ї 198 332 пари.

Moneyveo, відома своїми креативними маркетинговими кампаніями, вирішила підтримати цей життєстверджувальний тренд і посприяти закоханим, реалізувавши акцію «Релакс! Готель! Ти, мала і Буковель!». Спеціально до Дня святого Валентина компанія розіграє 5 подорожей на двох до 5-зіркового готелю в Буковелі. На переможців чекає розміщення у номері люкс з видом на гори, обслуговування в номері, доступ до всіх послуг готелю: ресторан, бар, SPA, басейн, тренажерна зала. Лакшері-подорож триватиме 7 днів.

Учасником розіграшу може стати як новий, так і постійний клієнт Moneyveo, який виконає умови акції в період її дії.

Для цього треба з 10 лютого по 20 березня оформити кредит Smart або Comfort на сторінці акції . В розіграші беруть участь договори на суму від 1000 грн. Обмежень щодо кількості кредитів не існує: чим більше договорів — тим більше шансів у учасника.

27 березня Манівео проведе розіграш призів. Відео розіграшу з’явиться на YouTube-каналі компанії. Імена переможців будуть вказані у новинах на сайті moneyveo.ua. У компанії обіцяють зателефонувати особисто кожному щасливчику, щоб привітати та узгодити передачу виграшу.

Акція діє 10.02.2023–20.03.2023 року на всій території України (за винятком районів проведення бойових дій, тимчасово окупованих та оточених територій). ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога». Ліцензія Нацкомфінпослуг від 14.05.2015, безстрокова.

Кредит «Смарт»: строк до 5 років, сума до 25 000 грн, реальна річна процентна ставка від 3,71% річних.

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За матеріалами: Moneyveo

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