Аграрії зібрали 63,2 млн тонн зернових і олійних — Finance.ua

Аграрії зібрали 63,2 млн тонн зернових і олійних Сьогодні 21:33 — Аграрний ринок

Сільськогосподарські підприємства станом на 27 жовтня зібрали 43,4 млн тонн зернових та зернобобових культур із площі 8 849,8 тис. га при врожайності 49 ц/га, а також 19,6 млн тонн олійних культур із площі 7 813,7 тис. га.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства аграрної політики та продовольства.

Наразі намолочено 5,89 млн тонн ячменю на площі 1 505 тис. га при врожайності 39,2 ц/га.

Також зібрано 22,409 млн тонн пшениці з площі 4 695 тис. га при врожайності 47,6 ц/га та 398,2 тис. тонн гороху з площі 154,4 тис. га при врожайності 25,8 ц/га.

Крім того, намолочено 178,4 тис. тонн проса на площі 78,6 тис. га при врожайності 22,7 ц/га, 205,6 тис. тонн гречки на площі 138,1 тис. га при врожайності 14,9 ц/га та 13,32 млн тонн кукурудзи на площі 1 947,3 тис. га при врожайності 68,4 ц/га.

Інших зернових та зернобобових культур намолочено 964,9 тис. тонн на площі 332,5 тис. га.

Також намолочено 4 млн тонн насіння ріпаку (врожайність — 28,7 ц/га) на площі 1 396 тис. га.

Соняшника намолочено 11,074 млн тонн насіння (врожайність — 23,6 ц/га), збір проведено на площі 4 687,9 тис. га, сої намолочено 4,507 млн тонн (врожайність — 26,1 ц/га), площа збору становить 1 729,8 тис. га.

Цукрових буряків викопано на площі 155,4 тис. га, накопано 7 334 тис. тонн солодких коренів при врожайності 472,1 ц/га.

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