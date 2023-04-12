Аграрії розповіли, чому експорт українського зерна впав — Finance.ua

Аграрії розповіли, чому експорт українського зерна впав Вчора 21:14 — Аграрний ринок

За 36-й тиждень так званого «зернового коридору» з морських портів Одеської області було експортовано 655,9 тис. тонн агропромислової продукції, тобто на 23% менше, ніж за попередній тиждень.

Про це повідомив Український клуб аграрного бізнесу ( УКАБ ) з посиланням на дані ООН.

Так, з 3 по 9 квітня у портах Одещини було завантажено 16 суден, що на чотири одиниці менше, ніж тиждень до цього.

Найбільше було експортовано: кукурудзи (частка у загальній структурі експорту — 57%), пшениці (30%) та олії (6%). Продукція була відправлена в країни Азії (Китай та Туреччина), Європу (Іспанія, Італія та Нідерланди) та Африку (Лівія, Єгипет).

В УКАБ вважають, що РФ блокує роботу зернового коридору при цьому затягуючи інспекції суден, що стоять в черзі. На 36-му тижні середньоденний показник проходження кораблями інспекції становив 2,3. Хоча максимальний середньоденний показник проходження інспекцій становив 5,5 судна на день.

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