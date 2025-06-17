Адміністрація Трампа розпустила групу, яка займалася питанням тиску на росію — Reuters Сьогодні 20:40

Адміністрація Дональда Трампа в останні тижні припинила роботу міжвідомчої робочої групи, яка була створена для розробки стратегій тиску на росію для прискорення мирних переговорів з Україною.

Про це пише Reuters із посиланням на трьох американських чиновників, які поділились інформацією на умовах анонімності.

За словами посадовців, робоча група була сформована в березні або квітні, коли деякі близькі радники Трампа висловлювали дедалі більше скептицизму щодо готовності кремля укласти мирну угоду. Уже в травні група втратила темп, коли її учасникам стало зрозуміло, що Трамп не зацікавлений у прийнятті більш жорсткої позиції щодо москви.

Під час своєї передвиборчої кампанії Трамп обіцяв закінчити війну в Україні дуже швидко, але в останні місяці він все більше розчаровується тим, що його зусилля не дали жодних результатів, пише видання. Він почав говорити про те, що США можуть взагалі відмовитися від своїх зусиль щодо встановлення миру. У світлі цієї загрози, додали співрозмовники, завдання робочої групи здавалося все більш неактуальним.

«Під кінець вона втратила темп, тому що там не було президента», — сказав один з чиновників.

Розпад робочої групи, про існування якої раніше не повідомлялося, ймовірно, поглибить занепокоєння європейських союзників з приводу примирливого тону Трампа щодо росії та його небажання висловити повну підтримку Україні напередодні саміту союзників по НАТО, який відбудеться цього місяця, зазначає медіаресурс.

Посадовці додали, що остаточного удару по робочій групі завдали близько трьох тижнів тому, коли більшість членів Ради національної безпеки (РНБ), включно з усією командою, яка безпосередньо займалася війною в Україні, було звільнено в рамках масштабної чистки кадрів.

Серед тем, які обговорювалися в рамках робочої групи, було питання про те, як США могли б стимулювати або чинити тиск на колишні радянські республіки, а також інші країни Східної Європи та Азії, щоб обмежити потік товарів і енергоносіїв в росію і з росії, повідомили співрозмовники. За їхніми словами, ідеї варіювалися від індивідуальних економічних угод, покликаних вивести деякі країни з геополітичної орбіти росії, до таємних спецоперацій. Один з чиновників згадав про можливість створення структури заохочення, щоб підштовхнути Казахстан до більш рішучої боротьби з ухиленням від санкцій. Ця країна використовується трейдерами для обходу деяких запроваджених Заходом санкцій на імпорт до росії.

Укрінформ За матеріалами:

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