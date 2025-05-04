60 років на посаді гендиректора: мільярдер Воррен Баффет залишає Berkshire — Finance.ua

60 років на посаді гендиректора: мільярдер Воррен Баффет залишає Berkshire Сьогодні 11:28 — Світ

60 років на посаді гендиректора: мільярдер Воррен Баффет залишає Berkshire

Наприкінці 2025 року Воррен Баффет залишить посаду генерального директора Berkshire Hathaway і передасть керівництво віцеголові Грегу Ейбелу. Баффет очолював компанію 60 років, упродовж яких став однією з найвідоміших постатей у світі інвестицій.

Про це передає Reuters.

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«Настав час, коли Грег має стати генеральним директором компанії з кінця року», — сказав 94-річний Баффет на щорічних зборах акціонерів.

Він додав, що триматиметься поруч і, можливо, буде корисним «у деяких випадках», але остаточне слово — за Ейбелом.

Що відомо про Грега Ейбела

Грегу Ейбелу 62 роки. Він став віцеголовою Berkshire у 2018 році, а до того керував енергетичним підрозділом компанії.

Його називали наступником Баффета ще з 2021 року.

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Воррен Баффет наголосив, що не продаватиме жодної своєї акції компанії — майже всі вони підуть на благодійність після його смерті.

Баффет перетворив Berkshire з банкрутного текстильного заводу на конгломерат вартістю $1,16 трильйона із сотнями бізнесів по всій Америці, а також заробив статок $168,2 мільярда (майже весь в акціях Berkshire).

Лише за цей рік акції компанії зросли на 19%, тоді як індекс S&P 500 знизився на 3%. Для багатьох інвесторів Berkshire залишається надійною гаванню на тлі економічної невизначеності й політики Трампа.

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