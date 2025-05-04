60 років на посаді гендиректора: мільярдер Воррен Баффет залишає Berkshire — Finance.ua

60 років на посаді гендиректора: мільярдер Воррен Баффет залишає Berkshire
Наприкінці 2025 року Воррен Баффет залишить посаду генерального директора Berkshire Hathaway і передасть керівництво віцеголові Грегу Ейбелу. Баффет очолював компанію 60 років, упродовж яких став однією з найвідоміших постатей у світі інвестицій.
Про це передає Reuters.
«Настав час, коли Грег має стати генеральним директором компанії з кінця року», — сказав 94-річний Баффет на щорічних зборах акціонерів.
Він додав, що триматиметься поруч і, можливо, буде корисним «у деяких випадках», але остаточне слово — за Ейбелом.
Що відомо про Грега Ейбела
Грегу Ейбелу 62 роки. Він став віцеголовою Berkshire у 2018 році, а до того керував енергетичним підрозділом компанії.
Його називали наступником Баффета ще з 2021 року.
Воррен Баффет наголосив, що не продаватиме жодної своєї акції компанії — майже всі вони підуть на благодійність після його смерті.
Баффет перетворив Berkshire з банкрутного текстильного заводу на конгломерат вартістю $1,16 трильйона із сотнями бізнесів по всій Америці, а також заробив статок $168,2 мільярда (майже весь в акціях Berkshire).
Лише за цей рік акції компанії зросли на 19%, тоді як індекс S&P 500 знизився на 3%. Для багатьох інвесторів Berkshire залишається надійною гаванню на тлі економічної невизначеності й політики Трампа.
Історія знову повторюється: світ хитається, а майбутнє будують ті, хто не боїться нестабільності. Капітал примножується там, де інші бачать тільки страх. Ті, хто бачить можливість у хаосі, стають переможцями. 24 травня, Invest Talk Summit — конференція для тих, хто діє, коли інші вагаються.
Знижка на квитки 10% за промокодом: Finance
Поділитися новиною