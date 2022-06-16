Золотодобывающая компания Kinross по дешевке продала российские активы — Finance.ua
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Золотодобывающая компания Kinross по дешевке продала российские активы

Сегодня 10:38Фондовый рынок
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Золотодобывающая компания Kinross по дешевке продала российские активыЗолотодобывающая компания Kinross по дешевке продала российские активы
Канадская золотодобывающая компания Kinross Gold Corporation продала 100% своих российских активов группе Highland Gold Mining российского миллиардера Владислава Свиблова.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
Предварительно согласованная стоимость сделки составляла $680 млн, что подразумевало выплату $100 млн после ее закрытия, а остальные $580 млн планировалось получить в качестве ежегодных платежей с 2023 по 2027 год.
Однако цену скорректировали, поэтому в результате она стала вполовину ниже — $340 млн, включая отсроченный платеж в размере $40 млн.
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«Транзакция была скорректирована сторонами после рассмотрения недавно сложившейся российской подкомиссии по контролю за иностранными инвестициями, одобрившей эту сделку по цене покупки не более $340 млн. После одобрения и завершения продажи Kinross лишилась всех своих интересов в россии и не имеет никаких обязательств или обязательств в стране», — отмечается в сообщении.
Kinross Gold — канадская глобальная золотодобывающая компания, которая имеет копи и проекты в США, Бразилии, Мавритании, Чили, Гане и Канаде.
В россии компания разрабатывала месторождение Купол в Чукотском автономном округе. Ранее Kinross Gold также разрабатывала месторождение Кубака в Северо-Эвенском районе Магаданской области, но в 2008 году продала его компании «Полиметалл».
По материалам: Фінансовий клуб
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