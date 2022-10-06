Жители освобожденного Лимана получили первые пенсии и разовые выплаты — Finance.ua

Жители освобожденного Лимана получили первые пенсии и разовые выплаты
Жители освобожденного города Лиман Донецкой области получили первые пенсии и разовые выплаты.
Об этом заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил в Телеграме.
Он опубликовал фото вместе с руководителем Донецкой областной военной администрации Павлом Кириленко у въезда в Лиман. Тимошенко отметил, что государство и международные организации уже запустили гуманитарные грузы в город, который Вооруженные Силы Украины освободили несколько дней назад.
«Люди получили первые пенсии и разовые выплаты. Все будет Украина!» — сообщил заместитель руководителя ОПУ.
Справка Finance.ua:
- со следующего месяца жители недавно освобожденных от российских оккупантов территорий будут получать дополнительную денежную помощь в размере 2 200 грн;
- во время временной оккупации многие украинцы потеряли водительские удостоверения и технические паспорта на автомобили. Однако их можно восстановить после деоккупации, рассказали в Министерстве внутренних дел.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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