Жесткие условия: правительство Чехии планирует внести изменения для украинских беженцев, которые планируют на дольше остаться в стране — Finance.ua

Жесткие условия: правительство Чехии планирует внести изменения для украинских беженцев, которые планируют на дольше остаться в стране Сегодня 08:21 — Мир

Фото: Euractiv

С начала полномасштабного вторжения большое количество украинских беженцев переехало в Чехию, где они получили временную защиту на определенный период. Однако все больше украинцев планируют остаться на более длительный период, чем это предусмотрено. В свою очередь, чешское правительство планирует ввести более жесткие условия для переселенцев.

Об этом пишет ukraina.radio.cz.

Читайте также Работа в Чехии: что нужно знать об агентствах по трудоустройству

Глава Министерства внутренних дел Чехии Вит Ракушан заявил, что правительство разрабатывает систему, которая будет определять, при каких условиях украинцы смогут оставаться в стране после окончания действия временной защиты. Одним из критериев станет социальная самодостаточность.

По данным издания Seznam Zprávy, для желающих остаться в Чехии определяют строгие условия.

Те, кто будет просить о разрешении на длительное пребывание:

не должны получать в Чехии никакой гуманитарной помощи;

должны иметь жилье и работу;

должны иметь доходы, которых хватает на жизнь;

не должны быть судимыми.



Читайте также Нидерланды присоединились к инициативе Чехии и выделят средства на боеприпасы для Украины

В ближайшее время эта система будет представлена ​​правительственной рабочей группе, которая разрабатывает планы адаптации и интеграции беженцев.

Однако чиновники, занимающиеся делами беженцами в стране, не согласны с такими условиями, поскольку к такой системе необходимо разработать механизм, позволяющий гражданам, получившим отказ в долговременном пребывании, обжаловать это решение.

Напомним, украинские беженцы в Чехии для получения финансовой помощи должны предоставлять информацию о доходах всех членов домохозяйства.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.