Жесткие условия: правительство Чехии планирует внести изменения для украинских беженцев, которые планируют на дольше остаться в стране — Finance.ua

Жесткие условия: правительство Чехии планирует внести изменения для украинских беженцев, которые планируют на дольше остаться в стране
С начала полномасштабного вторжения большое количество украинских беженцев переехало в Чехию, где они получили временную защиту на определенный период. Однако все больше украинцев планируют остаться на более длительный период, чем это предусмотрено. В свою очередь, чешское правительство планирует ввести более жесткие условия для переселенцев.
Об этом пишет ukraina.radio.cz.
Глава Министерства внутренних дел Чехии Вит Ракушан заявил, что правительство разрабатывает систему, которая будет определять, при каких условиях украинцы смогут оставаться в стране после окончания действия временной защиты. Одним из критериев станет социальная самодостаточность.
По данным издания Seznam Zprávy, для желающих остаться в Чехии определяют строгие условия.
Те, кто будет просить о разрешении на длительное пребывание:
- не должны получать в Чехии никакой гуманитарной помощи;
- должны иметь жилье и работу;
- должны иметь доходы, которых хватает на жизнь;
- не должны быть судимыми.
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В ближайшее время эта система будет представлена правительственной рабочей группе, которая разрабатывает планы адаптации и интеграции беженцев.
Однако чиновники, занимающиеся делами беженцами в стране, не согласны с такими условиями, поскольку к такой системе необходимо разработать механизм, позволяющий гражданам, получившим отказ в долговременном пребывании, обжаловать это решение.
Напомним, украинские беженцы в Чехии для получения финансовой помощи должны предоставлять информацию о доходах всех членов домохозяйства.
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