Жесткие условия: правительство Чехии планирует внести изменения для украинских беженцев, которые планируют на дольше остаться в стране — Finance.ua
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Жесткие условия: правительство Чехии планирует внести изменения для украинских беженцев, которые планируют на дольше остаться в стране

Мир
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Фото: Euractiv
Фото: Euractiv
С начала полномасштабного вторжения большое количество украинских беженцев переехало в Чехию, где они получили временную защиту на определенный период. Однако все больше украинцев планируют остаться на более длительный период, чем это предусмотрено. В свою очередь, чешское правительство планирует ввести более жесткие условия для переселенцев.
Об этом пишет ukraina.radio.cz.
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Глава Министерства внутренних дел Чехии Вит Ракушан заявил, что правительство разрабатывает систему, которая будет определять, при каких условиях украинцы смогут оставаться в стране после окончания действия временной защиты. Одним из критериев станет социальная самодостаточность.
По данным издания Seznam Zprávy, для желающих остаться в Чехии определяют строгие условия.

Те, кто будет просить о разрешении на длительное пребывание:

  • не должны получать в Чехии никакой гуманитарной помощи;
  • должны иметь жилье и работу;
  • должны иметь доходы, которых хватает на жизнь;
  • не должны быть судимыми.
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В ближайшее время эта система будет представлена ​​правительственной рабочей группе, которая разрабатывает планы адаптации и интеграции беженцев.
Однако чиновники, занимающиеся делами беженцами в стране, не согласны с такими условиями, поскольку к такой системе необходимо разработать механизм, позволяющий гражданам, получившим отказ в долговременном пребывании, обжаловать это решение.
Напомним, украинские беженцы в Чехии для получения финансовой помощи должны предоставлять информацию о доходах всех членов домохозяйства.
По материалам:
visitukraine.today
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