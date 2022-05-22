Зеленский сообщил, как могут разблокировать порты — Finance.ua

«22 млн тонн сегодня заблокировано, а россияне еще постоянно воруют и куда-то его вывозят... Надо разблокировать эти пути, потому что в мире будет кризис. Разблокировать можно разными путями. Один из путей — военный. Поэтому мы с такими запросами относительно соответствующего оружия обращаемся к партнерам», — сказал он.
Ранее россия назвала условия разблокировки портов Украины. рф готова разблокировать украинские порты в обмен на отмену санкций. Отметим, генсек ООН Антониу Гутерриш предложил снять ряд санкций с россии, чтобы кремль разблокировал экспорт зерна из Украины.
Также из-за заблокированных морских портов Украина ежедневно теряет 170 миллионов долларов, а внутри страны находится 90 миллионов тонн агропродукции.