Зеленский сообщил, как могут разблокировать порты — Finance.ua

Зеленский сообщил, как могут разблокировать порты

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Зеленский сообщил, как могут разблокировать порты

рф заблокировала почти все порты и морские возможности экспорта Украины. В настоящее время рассматривается и путь разблокировки портов.

Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в субботу, 21 мая.

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«22 млн тонн сегодня заблокировано, а россияне еще постоянно воруют и куда-то его вывозят... Надо разблокировать эти пути, потому что в мире будет кризис. Разблокировать можно разными путями. Один из путей — военный. Поэтому мы с такими запросами относительно соответствующего оружия обращаемся к партнерам», — сказал он.

Ранее россия назвала условия разблокировки портов Украины. рф готова разблокировать украинские порты в обмен на отмену санкций. Отметим, генсек ООН Антониу Гутерриш предложил снять ряд санкций с россии, чтобы кремль разблокировал экспорт зерна из Украины.

Также из-за заблокированных морских портов Украина ежедневно теряет 170 миллионов долларов, а внутри страны находится 90 миллионов тонн агропродукции.

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