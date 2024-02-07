Зеленский подписал указ. В ВСУ появится отдельный род войск для беспилотников — Finance.ua

Зеленский подписал указ. В ВСУ появится отдельный род войск для беспилотников Сегодня 13:02 — Казна и Политика

Зеленский подписал указ. В ВСУ появится отдельный род войск для беспилотников

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании сил беспилотных систем как отдельного рода войск. Указ «О наращивании возможностей сил обороны» опубликован на сайте главы государства.

Об этом президент заявил во время своего видеообращения.

«Подписал указ, который положил начало созданию в наших Силах обороны отдельного рода сил — Сил беспилотных систем. Дроны — беспилотные системы — доказали свою эффективность в боях на земле, в небе и в море. Украина реально изменила ситуацию в Черном море благодаря дронам. Отражение штурмов на земле — это во многом работа именно дронов. Масштабное уничтожение оккупантов и их техники — это тоже дроны», — заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что это не вопрос будущего — это то, что должно дать вполне конкретный результат в ближайшее время.

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«Этот год должен стать решающим во многих аспектах. И, очевидно, — на поле боя. Сейчас перечень задач четкий: специальные штатные должности под работу с дронами, специальные подразделения, эффективная тренировка, систематизация опыта, постоянное масштабирование производств и привлечение лучших идей, лучших специалистов в эту сферу. Это задача и для армии, и для Министерства обороны и правительства в целом», — отметил глава государства.

По его словам, чтобы дать необходимую координацию в Силах обороны, обеспечить надлежащий уровень планирования и качество логистики, в структуре Вооруженных сил будут созданы Силы беспилотных систем. Соответствующие предложения будут внесены на рассмотрение СНБО.

Соответствующий документ уже опубликован на сайте Офиса президента

«С целью наращивания возможностей Вооруженных Сил Украины по использованию беспилотных и роботизированных воздушных, морских и наземных систем, обеспечению готовности к применению таких систем по назначению постановляю: Кабмину с привлечением Генштаба ВСУ разработать вопрос создания в структуре ВСУ Сил беспилотных систем как отдельного рода сил и по результатам проработки внести соответствующие предложения на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины», — говорится в указе главы государства.

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Указ вступает в силу с дня опубликования.

Реакция Минцифры

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров написал в своем Telegram-канале, что указ Зеленского является «историческим решением».

«Решение о создании беспилотных войск станет мощным толчком к технологическому и инновационному развитию Вооруженных сил Украины», — заявил Федоров.

Он напомнил, что год назад в ВСУ создали роты ударных дронов на уровне бригад.

«С первого дня мы участвовали в их развитии: разрабатывали структурную организацию, доктрину применения, обучали, обеспечивали разными типами дронов, цифровизовали их работу и взаимодействие. За это время дроны коренным образом изменили ситуацию на поле боя. Совместно с ВМФ, СБУ и ГУР мы работали над созданием первых в мире морских дронов, полностью изменивших правила ведения войны на море, деклассифицировав черноморский флот рф и скоро выгоним его из украинского Крыма окончательно. В рамках кластера Brave1 активно работаем над развитием наземных дронов, которые уже могут частично заменить пулеметчика или сделать его работу более безопасной, ехать в наступление, вывозить раненых или доставлять боеприпасы на передовую. А главное — каждый дрон спасает жизнь наших героев», — подытожил глава Минцифры.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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