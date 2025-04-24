Зеленский ответил на требования Трампа относительно Крыма — Finance.ua

Зеленский ответил на требования Трампа относительно Крыма
В мирном соглашении не может быть ничего противоречащего Конституции Украины. Новые предложения после встречи в Лондоне 23 апреля лежат на столе у президента США Дональда Трампа.
Об этом сообщает президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с президентом ЮАР.
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и т. д. Очень важно понимать, США предложили свое видение, в Лондоне была встреча, там была соответствующая стратегия, которую они предложили. Конструктивно наша команда, европейская и представители США поговорили и на бумаге появились соответствующие пункты», — отметил президент.
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По словам Зеленского, после плана США (речь о предложении признать Крым и часть оккупированных территорий Украины российскими) появились другие предложения и их уже передали Трампу.
"…я считаю, что сегодня этот формат, этот документ находится на столе у Трампа. Все, что противоречит нашим ценностям или нашей Конституции, не может быть ни в каких договоренностях", — заявил глава государства.
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