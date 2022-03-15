Зеленский объявил детали налоговой реформы — Finance.ua

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Зеленский объявил детали налоговой реформы

Сегодня 10:30Личные финансы
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Зеленский объявил детали налоговой реформыЗеленский объявил детали налоговой реформы
Президент Украины Владимир Зеленский в новом видеообращении анонсировал налоговую реформу. Глава государства заявил, что отменяются все проверки бизнеса и вводится упрощенный учет.
«Максимальная дерегуляция бизнеса. Отменяем все проверки для всех бизнесов, чтобы все работали нормально, чтобы города оживали, чтобы всюду, где нет боевых действий, продолжалась жизнь», — сказал Зеленский.
По его словам, в первую очередь эти меры направлены на то, чтобы поддержать экономический сектор на тех территориях, где может работать бизнес и торговля.
Глава государства уточнил, что налоговая реформа включает в себя:
  • отмену, НДС и налога на прибыль — вместо них вводится ставка 2% от оборота и упрощенный учет;
  • для 1 и 2 группы ФЛП вводится добровольная оплата ЕСВ.
«То есть, если можете — платите. Если нет — нет», — уточнил Зеленский и добавил, что это только первый этап налоговой реформы в Украине.

Справка Finance.ua:

  • Зеленский анонсировал появление новой налоговой модели в Украине 14 марта;
  • Правительство возместит коммунальные расходы бюджетам общин, которые будут бесплатно принимать переселенцев;
  • Кабинет Министров разрешил на время военного положения выплачивать зарплату и платить налоги с арестованных счетов;
  • последствия войны россии против Украины будут колоссальными. Боевые действия уже привели к огромным бюджетным расходам и резкому падению доходов.
По материалам: РБК-Україна
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