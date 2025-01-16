Зарплаты украинцев будут расти в 2025 году: планы руководителей предприятий — Finance.ua

Зарплаты украинцев будут расти в 2025 году: планы руководителей предприятий Сегодня 17:02

Зарплаты украинцев будут расти в 2025 году: планы руководителей предприятий

Руководители украинских предприятий прогнозируют рост зарплат в ближайшие 12 месяцев. Оценки повысились после паузы.

Об этом свидетельствует отчет «Деловые ожидания предприятий Украины» от Национального банка за IV квартал 2024 года.

По данным опроса, респонденты ожидают более высоких темпов роста будущих затрат на оплату труда одного наемного работника. Баланс ответов — 56,5% (во ІІ квартале 2024 года — 52,9%, во ІІ квартале — 54,8% в І квартале — 62,6%).

Самые высокие ожидания:

по видам экономической деятельности — у предприятий перерабатывающей промышленности;

по размеру — у средних предприятий;

по направлению деятельности — у предприятий, осуществляющих только экспортные операции;

по регионам — у предприятий Житомирской области.

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Самые низкие ожидания:

по видам экономической деятельности — у предприятий добывающей промышленности;

по размеру — у малых предприятий;

по направлению деятельности — у предприятий, работающих исключительно на внутреннем рынке;

по регионам — у предприятий Кировоградской и Сумской областей.

Квартальный опрос проводился с 31 октября по 29 ноября 2024 года. В опросе приняло участие 660 предприятий из 21 страны (без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, а также Донецкой, Луганской и Херсонской областей). Результаты опросов отражают только мнение респондентов — руководителей предприятий, а не оценки Национального банка Украины.

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Напомним, средняя зарплата штатных работников в Украине выросла за январь-сентябрь 2024 года на 22,2% до 20 592 гривен.

По прогнозу НБУ, в 2025 году номинальная зарплата вырастет на 16,0%, реальная — на 6,5%.

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