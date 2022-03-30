Зарплату медработников за три месяца этого года профинансировали в полном объеме — Минфин

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Зарплату медработников за три месяца этого года профинансировали в полном объеме — Минфин

В условиях военного положения заработная плата работников, предоставляющих медицинские услуги, за три месяца 2022 года профинансирована в полном объеме.

Об этом сообщает Правительственный портал

Отмечается, что изменениями в порядке реализации программы медицинских гарантий в 2022 году правительство, оперативно реагируя на вызовы военного положения, обеспечило бесперебойное финансирование медицинских учреждений в чрезвычайной ситуации. Так, поставщикам медицинских услуг в период военного положения уплачивается ежемесячно максимально возможная фиксированная сумма средств, несмотря на фактически внесенные записи в электронную систему здравоохранения.

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Расходы по программе медицинских гарантий на оплату медицинских услуг профинансированы на 100% к плану за январь-март 2022 года в объеме 36,8 млрд грн, из них самая большая сумма за март — 13,1 млрд гривен.

Также 100% к плану за январь-март профинансированы расходы на заработную плату работников общегосударственных учреждений здравоохранения, что составляет 2,3 млрд грн, в том числе за март — 784,3 млн гривен.

«В условиях военного положения крайне важно обеспечить достойную заработную плату каждому медику, который сегодня сверхурочно работает в тяжелых условиях и ежедневно спасает жизнь и здоровье наших граждан: как гражданских, так и военных. Как видим, государство делает все от него зависящее, чтобы обеспечить своевременные и в полном объеме выплаты», — отметил заместитель министра финансов Роман Ермоличев.

Кроме того, расходы на функционирование восьми учреждений здравоохранения Национальной академии медицинских наук Украины, которые перешли на новый механизм финансирования, профинансированы в объеме 441,3 млн грн., из них в марте направлено 147,5 млн гривен. Это позволяет в полном объеме выплатить заработную плату работникам этих заведений в I квартале этого года.

Также расходы субвенции на осуществление поддержки отдельных учреждений и мероприятий в системе здравоохранения, которая направляется, в частности, на оплату труда работников коммунальных учреждений здравоохранения, не приобщенных к программе медицинских гарантий, профинансированы на 100% к плану на январь-март в объеме 915,4 млн грн, в том числе в марте — 181,6 млн гривен.

Напомним, Кабинет Министров ввел в Программе медицинских гарантий пакет для сохранения кадрового потенциала медучреждений, предусматривающий дофинансирование для выплат заработных плат на уровне 13,5 тыс. и 20 тыс. грн.

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