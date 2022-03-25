Какая работа есть сейчас и сколько платят в Украине — Finance.ua

Какая работа есть сейчас и сколько платят в Украине

Сегодня 09:49 — Личные финансы

Какая работа есть сейчас и сколько платят в Украине

Из-за войны рф против Украины большая часть украинского бизнеса либо полностью прекратила свою деятельность, либо приостановила функционирование в ожидании лучших времен. Однако есть компании, которые продолжают работать и давать работу украинцам.

Рынок труда оправился от полного замирания и существует в условиях войны, передают аналитики кадрового портала grc.ua.

Количество вакансий и резюме

Отмечается, что за последнюю неделю произошел рост количества новых резюме, размещенных на сайте grc.ua, на 69%. Также возросла активность ищущих работу. Количество отзывов на вакансии по сравнению с предыдущей неделей увеличилось на 30%.

Открывшихся после начала войны вакансий немного, но они есть.

В каких сферах предлагают работу

Больше всего предложений работы — в розничной торговле. В целях обеспечения населения продуктами питания и первой необходимости, ритейл пытается сохранить работу своих магазинов. Продавцы и кассиры и в мирное время были востребованными специалистами. Сейчас предложений работы в розничной торговле больше всего среди других профессиональных сфер — 42% от всех актуальных вакансий в Украине.

Нужен также специалист в сфере перевозок, логистики, складов и ВЭД (8% вакансий от всех актуальных).

Не так много, как в мирные времена, предложений работы в сфере информационных технологий, всего 7% от всех актуальных.

Есть работа также в компаниях отраслей Нефть и газ (6%), Услуги бизнеса (6%), Металлургия и металлообработка (5%).

В десятку отраслей, в которых немного больше работы, чем в других, входят также Добывающая отрасль (4,3% всех вакансий), Сельское хозяйство (4,1%), Финансовый сектор (3,4%), Медицина, фармацевтика, аптеки (2,6%), продукты питания (2,5%).

В начале войны многие вакансии из открывавшихся компаний были на волонтерских началах. Однако украинцам нужна не только работа, но и заработная плата.

Какую заработную плату предлагают:

если анализировать все открытые сегодня вакансии, то средняя заработная плата в них составляет 26 900 грн;

больше всего предложений работы (40%) с зарплатой 16 600 грн;

еще в четверти (26%) вакансий указана зарплата в размере 26 300 грн;

почти в шестой части вакансий предлагают 35 900 грн. ежемесячной компенсации;

в 12% вакансий — зарплата от 45 600 грн;

самую высокую зарплату от 55 300 грн предлагают в 6% вакансий.

Где самые высокие зарплаты

Если раньше лидером среди регионов с наибольшей заработной платой долгое время был Киев, то сейчас он на 4 строчке рейтинга. В Киеве сейчас средняя заработная плата в открытых вакансиях составляет 25 000 грн. Самые высокие зарплаты сейчас предлагают во Львовской области (30 300 грн.), Днепропетровской области (27 900 грн.), Одесской области (27 400 грн.), в Харьковской и Житомирской областях — 24 000 грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.