Замороженные активы россии в скором времени передадут Украине — Finance.ua
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Замороженные активы россии в скором времени передадут Украине

Сегодня 09:31Казна и Политика
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Замороженные активы россии в скором времени передадут УкраинеЗамороженные активы россии в скором времени передадут Украине
В ближайшие два-три года замороженные активы россии могут использоваться для выплаты компенсаций Украине за ущерб, нанесенный вторжением агрессора на наши земли.
Об этом в интервью The Bell рассказал профессор экономики Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе Олег Ицхоки.
«Украина будет подавать в суд на Россию за разрушение страны и экономики. Международный трибунал будет принимать решения по этим вопросам. Очевидно, что замороженные активы россии могут быть использованы как расплата. Это может произойти в ближайшие два-три года», — сказал экономист.
В краткосрочной перспективе никто не хочет совершать транзакции с российским Центробанком, поскольку это попавший под санкции институт. Однако впоследствии, считает эксперт, найдутся серые и черные контрагенты, которые не будут бояться санкций и будут делать транзакции, и действительно можно будет продать оставшуюся незаблокированную часть золотовалютных резервов.

Справка Finance.ua:

  • правительство одобрило постановление, которое позволит украинцам через Дію отправить уведомление и зафиксировать факт повреждений имущества в результате действий российских оккупантов;
  • в Верховную Раду внесли законопроект, которым определяются правовые и организационные основы предоставления компенсации за повреждение и уничтожение недвижимости в результате боевых действий, вызванных военной агрессией рф.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Сьогодні
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