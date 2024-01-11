Законопроект о мобилизации вернули правительству на доработку без рассмотрения в парламенте. Кабмин его отозвал — Finance.ua

Законопроект о мобилизации вернули правительству на доработку без рассмотрения в парламенте. Кабмин его отозвал Сегодня 16:45 — Казна и Политика

Законопроект о мобилизации вернули правительству на доработку без рассмотрения в парламенте. Кабмин его отозвал

В четверг, 11 января, законопроект № 10 378 о мобилизации вернули на доработку в Кабмин: в Верховной Раде его не рассматривали.

Как рассказал Арахамия, сначала состоялось закрытое совещание с военным командованием, на котором присутствовали Главнокомандующий Залужный, начальник Генерального штаба Шаптала, министр обороны Умеров, руководство Верховной Рады, главы фракций и комитетов. Затем в закрытом режиме прошло заседание Согласительного совета.

На совещании и заседании обсуждали законопроект № 10 378 по усовершенствованию мобилизации, военного учета и прохождения военной службы.

«Было много дискуссий. Мы понимаем запрос военного командования и готовы идти навстречу. Но не все нормы могут быть поддержаны. Какие-то положения прямо нарушают права человека, какие-то не оптимально сформулированы. Об этом открыто сказали военному командованию. Но все политсилы поняли и поддерживают необходимость мобилизации», — написал он.

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Арахамия указал, что было принято решение вернуть законопроект на доработку правительству. Вместе с ним передали наработанные в Комитете и рабочих группах предложения.

Также Ярослав Железняк сообщил, что кабмин проголосовал за отзыв законопроекта № 10 378.

«Все остальные четыре альтернативных законопроекта остаются в статусе представленных и в теории могут быть когда-то рассмотрены», — добавил нардеп.

Напомним, 19 декабря Зеленский на пресс-конференции по итогам 2023 года заявил, что Генштаб обратился с вопросом мобилизации дополнительных 450−500 тыс. украинцев.

25 декабря Кабмин внес в Раду законопроект об усовершенствовании процедуры мобилизации.

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