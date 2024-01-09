Комитет Рады выявил коррупционные риски в законопроекте о мобилизации — Finance.ua

Комитет Рады выявил коррупционные риски в законопроекте о мобилизации Сегодня 15:15 — Казна и Политика

Комитет Рады выявил коррупционные риски в законопроекте о мобилизации

Антикоррупционный комитет Верховной Рады нашел в законопроекте о мобилизации № 10 378 определенные положения, которые могут способствовать коррупционным рискам.

Об этом сообщает председатель комитета ВР по антикоррупционной политике Анастасия Радина.

«Комитет действительно выявил ряд проблемных норм, которые могут привести к коррупционным рискам. Вместе с тем Министерство обороны согласилось с высказанными замечаниями. Совместно с профильным комитетом, комитетом по здоровью нации и другими коллегами уже работаем над изменением процедур и подходов», — написала она.

Она отметила, что такие выводы комитета направлены на то, чтобы мобилизация была справедливой, предсказуемой и свободной от коррупционных рисков.

По мнению Радиной, следующие аспекты требуют усовершенствования:

отказаться от возложения на органы местного самоуправления обязанности «обеспечить прибытие» военнообязанных в военкомате. Областные медицинские службы могут обеспечивать транспорт, но не могут применять принуждение;

четко определить сроки и условия для инициирования внесения военнообязанных в реестр должников и ограничения их прав;

убрать право районных (городских) комиссий предоставлять отсрочки от направления на базовую военную службу.

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«Вопросов, требующих тщательной доработки, в законопроекте гораздо больше. В первую очередь — по преодолению коррупции в ВВК и МСЭК. Доработать нужно и процедуры подтверждения других обстоятельств, которые являются основаниями для отсрочки от мобилизации», — добавила она.

Напомним, 25 декабря Кабинет Министров внес в Верховную Раду законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы» (№ 10 378), содержащий жесткие ограничения для уклонистов.

В проекте предусматривается отмена такого понятия как «ограниченно пригодный к военной службе». Вместо этого мужчин будут делить только на пригодных и непригодных к службе. Также в нем предлагается:

уменьшить призывной возраст с 27 до 25 лет;

усовершенствовать процедуру военного учета призывников, военнообязанных и резервистов;

отменить срочную военную службу и ввести для всех граждан Украины младше 25 лет базовую общевойсковую подготовку;

ограничить права граждан, уклоняющихся от взятия на военный учет и прохождения военной службы.

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