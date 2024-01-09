Комитет Рады выявил коррупционные риски в законопроекте о мобилизации — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Комитет Рады выявил коррупционные риски в законопроекте о мобилизации

Казна и Политика
16
Комитет Рады выявил коррупционные риски в законопроекте о мобилизации
Комитет Рады выявил коррупционные риски в законопроекте о мобилизации
Антикоррупционный комитет Верховной Рады нашел в законопроекте о мобилизации № 10 378 определенные положения, которые могут способствовать коррупционным рискам.
Об этом сообщает председатель комитета ВР по антикоррупционной политике Анастасия Радина.
«Комитет действительно выявил ряд проблемных норм, которые могут привести к коррупционным рискам. Вместе с тем Министерство обороны согласилось с высказанными замечаниями. Совместно с профильным комитетом, комитетом по здоровью нации и другими коллегами уже работаем над изменением процедур и подходов», — написала она.
Читайте также
Она отметила, что такие выводы комитета направлены на то, чтобы мобилизация была справедливой, предсказуемой и свободной от коррупционных рисков.
По мнению Радиной, следующие аспекты требуют усовершенствования:
  • отказаться от возложения на органы местного самоуправления обязанности «обеспечить прибытие» военнообязанных в военкомате. Областные медицинские службы могут обеспечивать транспорт, но не могут применять принуждение;
  • четко определить сроки и условия для инициирования внесения военнообязанных в реестр должников и ограничения их прав;
  • убрать право районных (городских) комиссий предоставлять отсрочки от направления на базовую военную службу.
Читайте также
«Вопросов, требующих тщательной доработки, в законопроекте гораздо больше. В первую очередь — по преодолению коррупции в ВВК и МСЭК. Доработать нужно и процедуры подтверждения других обстоятельств, которые являются основаниями для отсрочки от мобилизации», — добавила она.
Напомним, 25 декабря Кабинет Министров внес в Верховную Раду законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы» (№ 10 378), содержащий жесткие ограничения для уклонистов.
Читайте также
В проекте предусматривается отмена такого понятия как «ограниченно пригодный к военной службе». Вместо этого мужчин будут делить только на пригодных и непригодных к службе. Также в нем предлагается:
  • уменьшить призывной возраст с 27 до 25 лет;
  • усовершенствовать процедуру военного учета призывников, военнообязанных и резервистов;
  • отменить срочную военную службу и ввести для всех граждан Украины младше 25 лет базовую общевойсковую подготовку;
  • ограничить права граждан, уклоняющихся от взятия на военный учет и прохождения военной службы.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Діло
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.