Заграничные налоговики получат данные о счетах украинцев: что следует знать беженцам — Finance.ua
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Заграничные налоговики получат данные о счетах украинцев: что следует знать беженцам

Личные финансы
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Заграничные налоговики получат данные о счетах украинцев: что следует знать беженцам
Заграничные налоговики получат данные о счетах украинцев: что следует знать беженцам
В сентябре Украина присоединится к международному обмену информацией о финансовых счетах на основе стандарта CRS (Common Reporting Standart), используемого для контроля за уплатой налогов. Данные некоторых украинцев могут получить другие страны, а Государственная налоговая служба Украины получит информацию о счетах наших граждан за границей.
Об этом пишет «Слово и дело».
30 сентября этого года Украина и страны участницы стандарта CRS обменяются данными за второе полугодие 2023 года — это будет первый отчетный период, а в дальнейшем отчетным периодом будет считаться предыдущий календарный год.
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В обмене, кроме Украины, примут участие 110 иностранных налоговых администраций (всего ожидается присоединение 120 стран). Украина стала участником проекта в лице налоговой службы (ГНС) в августе 2022 года — сразу после того, как стала ассоциированным членом ЕС.

Чьи налоговые данные будут передавать

Стандарт CRS предусматривает обмен информацией о держателях счетов между налоговой службой Украины и налоговыми другими странами. Но речь идет только о нерезидентах (граждане Украины, которые на постоянной основе проживают в другом государстве, платят там налоги, а также временно пребывающие на территории Украины). То есть данные иностранных счетов налогоплательщиков в Украине получит налоговая служба Украины. И наоборот — налоговая служба Украины будет передавать данные в страны, где владельцы счетов обязаны платить налоги.
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Если гражданин Украины осуществляет деятельность исключительно в Украине со счетом в украинском банке, данные передавать не будут.

Кто и для кого будет собирать информацию в Украине

Данные о финансовых счетах в Украине будут собирать для налоговой службы разные финансовые учреждения (банки, страховые компании, инвестиционные компании). Если при сборе информации в Украине подтверждается, что гражданин Украины обязан платить налоги в другой стране, он обязан отчитываться по стандарту CRS (согласно приказу Минфина № 282 от 26 мая 2023). Предполагается, что данные в документ для отчета граждане вносят сами.
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Однако если украинцы намеренно внесут недостоверные сведения для банка или другого учреждения — может грозить штраф в 100 размеров минимальной заработной платы (Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины об имплементации международного стандарта автоматического обмена информацией о финансовых счетах»).
В законе также говорится, что «уплата такого штрафа не освобождает финансового агента от обязанности подачи отчета о подотчетных счетах».

Какой информацией обмениваются налоговые

По стандарту CRS будут передавать данные о финансовом счете (финансовое учреждение, его обслуживающее, номер счета и остаток на счете), а также данные о владельце счета (имя, адрес, дата рождения и ИНПП).

Что должны учесть беженцы из Украины

Большинство беженцев с временной защитой, получающих социальные выплаты, подлежит налогообложению в стране пребывания. А значит — будут считаться налоговыми резидентами страны пребывания. Соответственно данные их украинских счетов будут передавать в страну нахождения.
В зависимости от индивидуальных обстоятельств беженцев могут заставить вернуть социальные выплаты и начислить им штрафы.
Инфографика: «Слово и дело»
Инфографика: «Слово и дело»
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По материалам:
Слово і Діло
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