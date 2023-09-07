Задолженность киевлян за горячую воду и тепло достигла 6 млрд грн — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Задолженность киевлян за горячую воду и тепло достигла 6 млрд грн

Личные финансы
3
Задолженность киевлян за горячую воду и тепло достигла 6 млрд грн
Задолженность киевлян за горячую воду и тепло достигла 6 млрд грн
Большинство киевлян добросовестно относятся к оплате тепла и горячей воды даже в условиях военного положения. Однако задолженность за услуги в Киеве за последний год продолжает расти.
Об этом заявил директор структурного подразделения «Энергосбыт» коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго» Константин Лопатин.
Он отметил, что благодаря стабильной и регулярной оплате, демонстрируемой большинством киевлян, обеспечивается поддержка работы энергокомплекса в условиях военного положения.
Читайте также
Вместе с тем, общий долг вырос на 830 млн грн по сравнению с сентябрем прошлого года и составляет сейчас почти 6 млрд грн.
«Киевтеплоэнерго» производит не только тепло, но и электроэнергию для нужд Киева. Оплата за отопление и горячую воду чрезвычайно важна, ведь на эти деньги закупается газ, используемый для генерации тепла и электроэнергии для большинства жилых домов столицы. Понятно, что война серьезно повлияла на экономическую ситуацию в стране и платежеспособность каждого, но сегодня для энергетики оплата за коммунальные услуги — это вклад в стабильное и безопасное прохождение зимы. Важно уже сейчас погашать долги в период, когда начисления наименьшие, в частности, отсутствуют начисления за отопление и меньше потребление горячей воды", — подчеркнул чиновник.
Читайте также
Киевляне, которым трудно платить сразу всю сумму долга, могут провести реструктуризацию и платить по частям. Механизм поэтапной оплаты долга (реструктуризации) позволит снизить финансовую нагрузку на семейный бюджет и равномерно распределить выплаты по погашению задолженности, добавил Лопатин.
Напомним, в этом году Киев выделил более 1 млрд грн на ремонты теплоисточников, поврежденных в результате вражеских обстрелов.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты 👛

По материалам:
bigkyiv
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.