Задолженность киевлян за горячую воду и тепло достигла 6 млрд грн — Finance.ua

Задолженность киевлян за горячую воду и тепло достигла 6 млрд грн Сегодня 09:30 — Личные финансы

Задолженность киевлян за горячую воду и тепло достигла 6 млрд грн

Большинство киевлян добросовестно относятся к оплате тепла и горячей воды даже в условиях военного положения. Однако задолженность за услуги в Киеве за последний год продолжает расти.

Об этом заявил директор структурного подразделения «Энергосбыт» коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго» Константин Лопатин.

Он отметил, что благодаря стабильной и регулярной оплате, демонстрируемой большинством киевлян, обеспечивается поддержка работы энергокомплекса в условиях военного положения.

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Вместе с тем, общий долг вырос на 830 млн грн по сравнению с сентябрем прошлого года и составляет сейчас почти 6 млрд грн.

«Киевтеплоэнерго» производит не только тепло, но и электроэнергию для нужд Киева. Оплата за отопление и горячую воду чрезвычайно важна, ведь на эти деньги закупается газ, используемый для генерации тепла и электроэнергии для большинства жилых домов столицы. Понятно, что война серьезно повлияла на экономическую ситуацию в стране и платежеспособность каждого, но сегодня для энергетики оплата за коммунальные услуги — это вклад в стабильное и безопасное прохождение зимы. Важно уже сейчас погашать долги в период, когда начисления наименьшие, в частности, отсутствуют начисления за отопление и меньше потребление горячей воды", — подчеркнул чиновник.

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Киевляне, которым трудно платить сразу всю сумму долга, могут провести реструктуризацию и платить по частям. Механизм поэтапной оплаты долга (реструктуризации) позволит снизить финансовую нагрузку на семейный бюджет и равномерно распределить выплаты по погашению задолженности, добавил Лопатин.

Напомним, в этом году Киев выделил более 1 млрд грн на ремонты теплоисточников, поврежденных в результате вражеских обстрелов.

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bigkyiv По материалам:

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