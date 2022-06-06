За время войны зарплаты в Украине упали до 50% — Нацбанк

Сегодня 21:02 — Личные финансы

За время войны зарплаты в Украине упали до 50% — Нацбанк

Падение зарплат в частном секторе в среднем составило от 25% до 50% по сравнению с довоенным временем.

Об этом говорится в «Макроэкономическом и монетарном обзоре, июнь 2022 года», сообщает пресс-служба НБУ.

«Большинство предприятий не в состоянии выплачивать зарплату на довоенном уровне. По разным опросам, падение зарплат в частном секторе в среднем составило от 25% до 50% по сравнению с довоенным временем», — говорится в сообщении.

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По опросу НБУ, больше всего таких в добывающей промышленности и строительстве. Постепенно растет доля предприятий, снизивших оплату труда на 10–50%, в том числе в энергетике, секторе услуг, транспорте и торговле. С/х предприятия преобладают среди тех, кто не изменил или даже повысил зарплату.

По оценкам экспертов, зарплаты в мае были на 10-60% ниже довоенных (в зависимости от вида деятельности). В то же время, в мае по сравнению с апрелем выросли зарплаты для водителей, медиков и фармацевтов, перерабатывающей промышленности и с/х.

Отмечается, что несколько лучше ситуация в бюджетном секторе — персонал частично отправляли в простой с выплатой 2/3 зарплат.

Отмечается, что доходы домохозяйств поддерживаются социальными выплатами, повышением пенсий и ростом денежных выплат военным.

Справка Finance.ua:

Согласно прогнозам аналитиков кадрового портала grc.ua, восстановление доходов к довоенному уровню будет продолжаться 3-5 лет. Этому может способствовать, во-первых, возвращение в Украину квалифицированных специалистов, вынужденно покинувших страну, спасаясь от войны, во-вторых, финансовая помощь, которую могут предоставить иностранные партнеры для восстановления украинской экономики;

количество вакансий удаленной работы сократилось вдвое: если на начало войны было около 6 тыс. таких предложений, то сейчас — менее 3 тыс.;



в Украине будет запущена единая база вакансий. Там будут как вакансии от государственного центра занятости, так и с самых больших сайтов по поиску работы.

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