За сколько можно приобрести жилье за городом: цена по областям (инфографика) — Finance.ua
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За сколько можно приобрести жилье за городом: цена по областям (инфографика)

Недвижимость
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Рынок купли и продажи загородной недвижимости наполнен тысячами предложений на разный вкус и кошелек. К примеру, дачу можно приобрести за 100 тыс. грн, а на коттедж придется потратить несколько миллионов.
Об этом сообщили в OLX Недвижимость.
Какие типы зданий предлагают на рынке недвижимости
На OLX представлены различные типы загородной недвижимости. Больше всего предложений в июле по продаже домов — более 54 тыс. объявлений. Такая недвижимость составляет подавляющее большинство объявлений. Однако покупатели могут найти и другие типы жилья, хотя их продают в разы реже:
  • дачи (6,4 тыс. объявлений);
  • части домов (4 тыс.);
  • коттеджи (3,9 тыс.);
  • таунхаусы (3,2 тыс.);
  • дуплексы (1,5 тыс.);
  • клубные дома (228 объявлений).
За сколько можно приобрести жилье за городом: цена по областям (инфографика)
В то же время наибольшим спросом среди украинцев пользуются дачи. Вероятная причина их популярности — доступная цена. В среднем на одно объявление о продаже такого типа жилья откликается 5 пользователей. Среди лидеров предпочтений — части домов и дома (в среднем 3 отклика на 1 объявление).
Сколько стоит загородная недвижимость
Самыми дорогими вариантами являются коттеджи. Так, цены на ОЛХ Недвижимость стартуют от 1,1 млн грн в Винницкой области и достигают более 5 млн грн в Киевской области. Тем же, кто планирует купить бюджетный вариант домов, подойдут дачи. На Волыни, например, они обойдутся в среднем до 200 тыс. грн. А самые дорогие стоят почти 600 тыс. грн и находятся недалеко от столицы.
Интересно, что стоимость части дома обычно выше цены целого дома. Это обусловлено тем, что части домов расположены преимущественно ближе к городам или в более престижных или дорогих локациях, чем дома, представленные в равной степени в разных районах: более дорогие в пригороде, а бюджетные варианты — в сельской местности.
Если анализировать стоимость домов по регионам, самая дорогая недвижимость продается в Киевской, Закарпатской и Львовской областях.
Здесь средняя цена на самый распространенный тип загородного жилья — дом — стартует от 1 млн гривен. В то же время самые доступные варианты предлагают в Кировоградской области, где дом обойдется примерно в 380 тыс. грн. Также недорогие предложения есть в Винницкой и Черкасской областях.
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Какие условия предлагают продавцы домов
Среди вариантов загородной недвижимости на OLX наиболее часто встречаются объявления о продаже домов в жилом состоянии (18,5 тыс. объявлений). Приблизительно поровну предложений недвижимости с косметическим и евроремонтом (6 тыс. и 6,8 тыс. соответственно). Также на платформе представлено 5,6 тыс. только что построенных объектов. Чуть меньше объявлений о продаже домов с дизайнерским ремонтом и под чистовую отделку (4,3 тыс. и 4,5 тыс. соответственно).
Если говорить о комфорте загородной недвижимости, то чаще встречаются варианты с подсобным помещением — такую опцию указывают в 27% объявлениях. Также некоторые дома оборудованы мангалом и забором. Кабельное или спутниковое телевидение можно найти среди 16% предложений, а вот скоростной интернет — только в 9%. Что касается коммуникаций, то 78% объявлений имеют вокруг объекта асфальтированную дорогу.
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По материалам:
Finance.ua
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