За полгода товарооборот составил $49,8 млрд: что импортировали-экспортировали больше всего — Finance.ua

За полгода товарооборот составил $49,8 млрд: что импортировали-экспортировали больше всего
В январе-июне 2023 года в Украину импортировали товаров на сумму $30,4 млрд, а экспортировали — на сумму $19,4 млрд. При этом налогооблагаемый импорт составил $24,7 млрд, что составляет 81% общих объемов импортированных товаров.
Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.
Налоговая нагрузка на 1 кг облагаемого налогом импорта в январе-июне 2023 года составила 0,45 долл./кг, что на 52% больше, чем за аналогичный период 2022 года.
Страны, из которых больше всего импортировали товаров в Украину:
- Китай — $4,7 млрд,
- Польша — $3,2 млрд,
- Турция — $2,4 млрд.
Экспортировали из Украины больше всего в Польшу — на $2,7 млрд, Румынию — на $1,9 млрд, Китай — на $1,6 млрд.
В общих объемах ввозимых в январе-июне 2023 года товаров 67% составили следующие категории товаров:
• машины, оборудование и транспорт — $8,9 млрд
при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 60,9 млрд грн, что составляет 30% поступлений таможенных платежей;
• топливно-энергетические товары — $5,8 млрд
при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 39,5 млрд грн, что составляет 20% поступлений таможенных платежей;
• продукция химической промышленности — $5,5 млрд
при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 37,4 млрд грн, что составляет 19% поступлений таможенных платежей.
В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:
- продовольственные товары — $11,7 млрд;
- металлы и изделия из них — $2,1 млрд;
- машины, оборудование и транспорт — $1,6 млрд.
При таможенном оформлении экспорта товаров, на которые установлена вывозная пошлина, в бюджет уплачено 436,5 млн грн.
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