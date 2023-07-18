Таможенники за полгода выявили нарушений на 4,6 млрд грн — Finance.ua
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Таможенники за полгода выявили нарушений на 4,6 млрд грн

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Таможенники за полгода выявили нарушений на 4,6 млрд грн
Таможенники за полгода выявили нарушений на 4,6 млрд грн
В январе-июне 2023 года выявлено 5917 нарушений таможенных правил со стоимостью предметов правонарушений на сумму более 4,6 млрд грн (стоимостной показатель увеличился в 2 раза по сравнению с аналогичными месяцами 2022 года).
Об этом сообщила пресс-служба таможни.
По подсчетам ГМС, за полгода были изъяты предметы правонарушений на сумму почти 369 млн грн.
Вот что чаще всего изымали:
  • промышленных товаров на сумму 232 млн грн;
  • продовольственных товаров на сумму 50 млн грн;
  • валюты на сумму свыше 64 млн грн;
  • транспортных средств на сумму 22 млн грн.
Таможенники за полгода выявили нарушений на 4,6 млрд грн
Непосредственно таможнями рассмотрено 1568 дел о нарушении таможенных правил. Применены административные взыскания в виде штрафа на сумму 62 млн грн, из которых взыскано в Госбюджет 35 млн гривен. При этом на рассмотрение в суд таможнями передано 3312 дел о нарушении таможенных правил на сумму 1,5 млрд гривен.
По результатам рассмотрения дел судами наложены взыскания (конфискация товаров и штрафы) на сумму свыше 1,3 млрд грн.
Напомним, президент Владимир Зеленский обещает радикальную реформу налоговой службы и таможни, уменьшение налогов и минимизацию контактов чиновников с гражданами, но в обмен на закрытие схем и добросовестность налогоплательщиков.
По материалам:
Finance.ua
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