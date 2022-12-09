За 11 месяцев таможни Гостаможслужбы выявили нарушений таможенных правил на сумму 2,8 млрд грн — Finance.ua
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За 11 месяцев таможни Гостаможслужбы выявили нарушений таможенных правил на сумму 2,8 млрд грн

Казна и Политика
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В январе-ноябре 2022 года работники Государственной таможенной службы Украины выявили 10 404 нарушения таможенных правил на сумму 2,8 млрд грн.
Об этом сообщается на сайте Гостаможслужбы.
Изъяты предметы правонарушений на сумму более 628 млн грн. В частности:
  • промышленных товаров на 406 млн грн;
  • продовольственных товаров и сельхозпродукции на 37 млн грн;
  • валюты на 147 млн грн;
  • транспортных средств на 38 млн грн.
Таможни рассмотрели 9325 дел о нарушении таможенных правил и применили административные взыскания в виде штрафов на сумму почти 657 млн грн.
На рассмотрение в суд передано 5262 дела о нарушении таможенных правил на сумму 2,8 млрд грн. По результатам рассмотрения дел судами наложены взыскания (конфискация товаров и штрафы) на сумму свыше 1,6 млрд гривен.
Инфографика: Таможенная служба
Инфографика: Таможенная служба

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По материалам:
Finance.ua
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