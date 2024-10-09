Южанина назвала сумму, которую Украина тратит на услуги по выплате пенсий — Finance.ua

Южанина назвала сумму, которую Украина тратит на услуги по выплате пенсий Сегодня 14:37 — Казна и Политика

Южанина назвала сумму, которую Украина тратит на услуги по выплате пенсий

Украина тратит до двух миллиардов гривен на услуги по выплате пенсий. Однако среди почтовых операторов сохраняется конкуренция из-за возможности расширения спектра услуг.

Об этом сообщила народный депутат Нина Южанина в эфире Вечер. LIVE во вторник, 8 октября.

Какая цена услуг по доставке пенсий

В то же время она отметила, что конкуренция между почтовыми операторами продолжается не только из-за расходов, выделяемых бюджету на доставку пенсий, но и из-за возможности расширения спектра услуг.

«Когда они (работники почты — ред.) приходят во двор к пенсионерам, они просят приобрести лекарства, еще какие-то товары и кучу разных услуг. А впереди у нас еще ожидает ограниченная банковская лицензия для таких операторов, которые будут предоставлять финансовые услуги нашим людям в таких населенных пунктах, где нет банковских отделений», — отметила нардеп.

Она добавила, что основными претендентами на получение ограниченной банковской лицензии являются «Новая почта» и «Укрпочта».

Справка Finance.ua:

Министр социальной политики Украины Оксана Жолнович заявила, что повышение пенсий произойдет, хотя и будет незначительным.

Пенсионеры могут рассчитывать на индексацию в следующем году. Финансирование пенсий осуществляется из Пенсионного фонда, получающего средства от единого социального взноса (ЕСВ) и донорской помощи. При этом социальные выплаты не зависят от государственного бюджета, который преимущественно направляется на оборону.

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