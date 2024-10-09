Южанина назвала сумму, которую Украина тратит на услуги по выплате пенсий — Finance.ua

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Южанина назвала сумму, которую Украина тратит на услуги по выплате пенсий

Казна и Политика
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Южанина назвала сумму, которую Украина тратит на услуги по выплате пенсий
Южанина назвала сумму, которую Украина тратит на услуги по выплате пенсий
Украина тратит до двух миллиардов гривен на услуги по выплате пенсий. Однако среди почтовых операторов сохраняется конкуренция из-за возможности расширения спектра услуг.
Об этом сообщила народный депутат Нина Южанина в эфире Вечер. LIVE во вторник, 8 октября.

Какая цена услуг по доставке пенсий

В то же время она отметила, что конкуренция между почтовыми операторами продолжается не только из-за расходов, выделяемых бюджету на доставку пенсий, но и из-за возможности расширения спектра услуг.
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«Когда они (работники почты — ред.) приходят во двор к пенсионерам, они просят приобрести лекарства, еще какие-то товары и кучу разных услуг. А впереди у нас еще ожидает ограниченная банковская лицензия для таких операторов, которые будут предоставлять финансовые услуги нашим людям в таких населенных пунктах, где нет банковских отделений», — отметила нардеп.
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Она добавила, что основными претендентами на получение ограниченной банковской лицензии являются «Новая почта» и «Укрпочта».

Справка Finance.ua:

  • Министр социальной политики Украины Оксана Жолнович заявила, что повышение пенсий произойдет, хотя и будет незначительным.
  • Пенсионеры могут рассчитывать на индексацию в следующем году. Финансирование пенсий осуществляется из Пенсионного фонда, получающего средства от единого социального взноса (ЕСВ) и донорской помощи. При этом социальные выплаты не зависят от государственного бюджета, который преимущественно направляется на оборону.
По материалам:
Novyny.live
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