Японский PowerX представил первый в мире электротанкер — Finance.ua

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Японский PowerX представил первый в мире электротанкер

Фондовый рынок
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Японский PowerX представил первый в мире электротанкер
Японский PowerX представил первый в мире электротанкер
Японский стартап PowerX Inc. презентовал подробный проект первого в мире аккумуляторного танкера.
Компания представила проект на международной морской выставке Bariship, проходившей в городе Имабари в Японии, сообщает Offshore Energy.
Электрическое судно будет в длину 149 м и будет оснащено 96 контейнерными батареями общей емкостью 241 МВт-ч.
Бортовая система аккумуляторов будет включать в себя специальные механизмы контроля выбросов и тушения пожаров. Срок службы батарей составит более 6 тыс. циклов.
Все батареи будут производить PowerX в префектуре Окаяма. Стартап планирует получить международные сертификаты классификации судов.
Первое такое судно планируется построить до 2025 года. Тогда танкер начнет испытание в 2026 году.
В третьем квартале 2023 года PowerX создаст компанию Ocean Power Grid Inc., владеющую аккумуляторными танкерами в Японии и за рубежом.
Ранее SPEKA рассказывала, что в Японии разработали кальциевую батарею с длительным сроком службы.
По материалам:
speka.media
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