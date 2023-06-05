Японский PowerX представил первый в мире электротанкер — Finance.ua

Японский PowerX представил первый в мире электротанкер Сегодня 03:28 — Фондовый рынок

Японский PowerX представил первый в мире электротанкер

Японский стартап PowerX Inc. презентовал подробный проект первого в мире аккумуляторного танкера.

Компания представила проект на международной морской выставке Bariship, проходившей в городе Имабари в Японии, сообщает Offshore Energy

Электрическое судно будет в длину 149 м и будет оснащено 96 контейнерными батареями общей емкостью 241 МВт-ч.

Бортовая система аккумуляторов будет включать в себя специальные механизмы контроля выбросов и тушения пожаров. Срок службы батарей составит более 6 тыс. циклов.

Все батареи будут производить PowerX в префектуре Окаяма. Стартап планирует получить международные сертификаты классификации судов.

Первое такое судно планируется построить до 2025 года. Тогда танкер начнет испытание в 2026 году.

В третьем квартале 2023 года PowerX создаст компанию Ocean Power Grid Inc., владеющую аккумуляторными танкерами в Японии и за рубежом.

Ранее SPEKA рассказывала, что в Японии разработали кальциевую батарею с длительным сроком службы.

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