Япония ввела новые санкции против россии: что запретили — Finance.ua

Япония ввела новые санкции против россии: что запретили

Сегодня 11:12

Правительство Японии ввело новые санкции в отношении российской федерации. В списке санкций оказались более 130 человек и 70 компаний.

Об этом сообщает Reuters

Так, под санкции Японии попали 133 человека, в том числе премьер-министр России Михаил Мишустин, заместитель секретаря Совета Безопасности рф Рашид Нургалиев, главари «ЛДНР», а также родственники бизнесмена Геннадия Тимченко.

Также японское правительство ввело ряд экспортных ограничений.

Санкции коснутся компаний и организаций, связанных с оборонным сектором россии, в том числе «Алмаз-Антей» и Корпорация «Тактическое ракетное вооружение».

20 апреля премьер-министр Японии Кисида Фумио заявил, что правительство Японии предоставит Украине заем в размере 300 млн долларов, а также направит разведывательные дроны, противогазы и другое защитное снаряжение на случай атаки с применением химического оружия.

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