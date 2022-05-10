Япония ввела новые санкции против россии: что запретили — Finance.ua
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Япония ввела новые санкции против россии: что запретили

Сегодня 11:12
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Правительство Японии ввело новые санкции в отношении российской федерации. В списке санкций оказались более 130 человек и 70 компаний.
Об этом сообщает Reuters.
Так, под санкции Японии попали 133 человека, в том числе премьер-министр России Михаил Мишустин, заместитель секретаря Совета Безопасности рф Рашид Нургалиев, главари «ЛДНР», а также родственники бизнесмена Геннадия Тимченко.
Также японское правительство ввело ряд экспортных ограничений.
Санкции коснутся компаний и организаций, связанных с оборонным сектором россии, в том числе «Алмаз-Антей» и Корпорация «Тактическое ракетное вооружение».
20 апреля премьер-министр Японии Кисида Фумио заявил, что правительство Японии предоставит Украине заем в размере 300 млн долларов, а также направит разведывательные дроны, противогазы и другое защитное снаряжение на случай атаки с применением химического оружия.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

По материалам: УНІАН
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