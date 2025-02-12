Wizz Air также планирует возобновить полеты в Украину после прекращения огня — Finance.ua

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Wizz Air также планирует возобновить полеты в Украину после прекращения огня

Фондовый рынок
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Wizz Air также планирует возобновить полеты в Украину после прекращения огня
Wizz Air также планирует возобновить полеты в Украину после прекращения огня
Авиакомпания Wizz Air готова возобновить полеты в Украину в течение шести недель после прекращения огня с россией. Компания намерена восстановить около 30 маршрутов.
Об этом Reuters рассказал генеральный директор Йожеф Варади.

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«У нас есть четкий план перезапуска Украины, потому что я думаю, что это (прекращение огня. — Ред.) может произойти в любой момент. Как только будет объявлено о прекращении огня, мы рассмотрим наш перезапуск», — сказал Варади.
По оценкам Европейского агентства безопасности полетов, для открытия воздушного пространства Украины требуется от шести до восьми недель, и Wizz Air готовится к этому.
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В течение полугода после окончания войны Wizz Air возобновит работу баз в Киеве и Львове, добавил Варади.
Напомним, Ryanair планирует возобновить полеты в Украину на фоне ожиданий, что Трамп может завершить войну с россией. Майкл О’Лири, исполнительный директор авиакомпании, заявил, что Ryanair разрабатывает план, который позволит начать полеты в течение четырех-шести недель после завершения войны.
Международный аэропорт «Львов» изучает возможность открытия рейсов для гражданской авиации во время военного положения при обеспечении безопасности.
По материалам:
Слово і Діло
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