Wizz Air откроет четыре новых направления: откуда и куда полетит — Finance.ua
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Wizz Air откроет четыре новых направления: откуда и куда полетит

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Wizz Air откроет четыре новых направления: откуда и куда полетит
Wizz Air откроет четыре новых направления: откуда и куда полетит
Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air продолжает увеличивать количество новых рейсов. На этот раз сеть пассажирских перевозок компании пополнилась четырьмя направлениями.
В частности, добавляются три рейса из Румынии и один между ОАЭ и Египтом.

Детали новых рейсов Wizz Air:

  • Крайова (Румыния) — Дортмунд (Германия): с 30 октября 2023 года, дважды в неделю;
  • Бухарест Отопене (Румыния) — Анталия (Турция): с 1 сентября 2023 года, дважды в неделю;
  • Клуж-Напока (Румыния) — Анталия (Турция): с 3 сентября 2023 года, дважды в неделю;
  • Абу-Даби (ОАЭ) — Каир Сфинкс (Египет): с 1 ноября 2023 года, дважды в неделю.
Билеты на новые направления можно купить на официальном сайте Wizzair.com. Для поиска билетов удобно пользоваться календарем цен в месяц.
Wizz Air откроет четыре новых направления: откуда и куда полетит
Wizz Air откроет четыре новых направления: откуда и куда полетит
Напомним, Wizz Air меняет условия бесплатной регистрации: теперь у пассажиров с самыми дешевыми билетами будет меньше времени, чтобы получить посадочный талон. Онлайн-регистрация на рейс будет доступна за 24 часа до вылета.
Кроме того, авиакомпания вводит подписку на билеты. С предложением Wizz Multipass можно полгода летать раз в месяц по фиксированной цене. Подписка пока доступна для международных рейсов из Польши и внутренних рейсов по Италии.

Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за рубежом

По материалам:
Телеканал 24
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