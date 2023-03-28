Всемирный банк предупреждает о «потерянном десятилетии» для мировой экономики — Finance.ua

Всемирный банк предупреждает о «потерянном десятилетии» для мировой экономики Сегодня 20:02 — Мир

Всемирный банк предупреждает о «потерянном десятилетии» для мировой экономики

Средний потенциальный глобальный экономический рост упадет до минимума за три десятилетия и составит 2,2% в год к 2030 году, что станет началом «потерянного десятилетия» для мировой экономики, если политики не примут амбициозные инициативы по увеличению предложения рабочей силы, производительности и инвестиций.

Об этом говорится в заявлении Всемирного банка, пишет Reuters.

Согласно новому докладу, если не удастся изменить ожидаемое общее замедление потенциального роста валового внутреннего продукта (ВВП), это чревато серьезными последствиями для способности мира бороться с изменением климата и сокращать бедность.

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Но согласованные усилия, направленные на стимулирование инвестиций в устойчивые сектора, сокращение торговых издержек, стимулирование роста сферы услуг и расширение участия рабочей силы могут увеличить потенциальный рост ВВП на 0,7 до 2,9%, говорится в отчете.

«Для глобальной экономики может быть потеряно десятилетие», — сказал главный экономист Всемирного банка Индермит Гилл, добавив, что политика, которая стимулирует открытие новых рабочих мест, повышает производительность и ускоряет инвестиции, может изменить тенденцию.

Всемирный банк также следит за событиями в банковском секторе, которые происходят из-за повышения процентных ставок и усиления финансовых условий, увеличивающих количество заимствований для развивающихся стран.

«Замедление, которое мы ожидаем, может быть гораздо резче, если разразится новый глобальный финансовый кризис, особенно если этот кризис будет сопровождаться глобальной рецессией», — сказал Айхан Косе, директор группы прогнозов Всемирного банка, отметив, что рецессии могут отягощать перспективы экономического роста годами.

По его словам, средний темп роста ВВП является своего рода «ограничением скорости» для мировой экономики, что определяет максимальную долгосрочную скорость, с которой она может расти, не вызывая чрезмерную инфляцию.

В отчете говорится, что кризисы последних нескольких лет, включая пандемию COVID-19 и вторжение россии в Украину, положили конец почти тридцатилетиям стабильного экономического роста, усиливая беспокойство относительно замедления производительности, которая важна для роста доходов и повышения заработной платы.

Как следствие, средний потенциальный рост ВВП снизился до 2,2% в 2022-2030 годах, по сравнению с 2,6% в 2011-21 годах, и почти на треть ниже, чем показатель в 3,5%, который наблюдался в 2000-2010 годах.

Низкий уровень инвестиций также замедлит рост в развивающихся экономиках, при этом средний рост их ВВП снизится до 4% к концу 2020-х годов, с 5% в 2011-2021 годах и 6% в 2000-2010 годах.

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Отмечается, что рост инвестиций в 2022-2024 годах будет вдвое ниже последних 20 лет, а международная торговля будет расти гораздо медленнее.

Чтобы изменить траекторию, политики должны поставить приоритет на укрощение инфляции, обеспечение стабильности финансового сектора и уменьшение долга, в то же время способствуя благоприятным для климата инвестициям, которые могут добавить 0,3 процентного пункта к ежегодному потенциальному росту.

Уменьшение затрат, связанных с доставкой, логистикой и регулированием может стимулировать торговлю. Расширение экспорта цифровых услуг может привести к значительному росту производительности, в то время как повышение уровня участия женщин и других в рабочей силе может увеличить глобальные потенциальные темпы роста на целых 0,2 процентных пункта в год к 2030 году.

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