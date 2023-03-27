Глава МВФ дала на 2023 год неутешительный прогноз для мировой экономики — Finance.ua

Глава МВФ дала на 2023 год неутешительный прогноз для мировой экономики Сегодня 10:44

Глава МВФ дала на 2023 год неутешительный прогноз для мировой экономики

Риски для финансовой стабильности возросли. 2023 год станет еще одним сложным годом, когда глобальный рост замедлится до уровня ниже 3% из-за последствий пандемии, войны в Украине и усиления денежно-кредитной политики.

Об этом сообщила глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

Она заявила на Форуме развития Китая, что даже при более оптимистичных прогнозах на 2024 год глобальный рост останется значительно ниже своего исторического среднего показателя в 3,8%, а общий прогноз остается слабым.

МВФ, который предусмотрел глобальный рост на 2,9% в этом году, должен опубликовать новые прогнозы в следующем месяце.

Георгиева сказала, что политики в странах с развитой экономикой решительно отреагировали на риски для финансовой стабильности после обвала банков, но даже в этом случае необходима бдительность.

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«Поэтому мы продолжаем внимательно следить за развитием событий и оцениваем возможные последствия для перспектив мировой экономики и глобальной финансовой стабильности», — сказала она, добавив, что МВФ уделяет пристальное внимание наиболее уязвимым странам, особенно странам с низким уровнем дохода и высоким уровнем дохода.

Она также предупредила, что геоэкономическая фрагментация может разделить мир на соперничающие экономические блоки, что приведет к «опасному разделению, которое сделает всех беднее и менее защищенными».

Георгиева сказала, что сильный экономический подъем Китая с прогнозируемым ростом ВВП на уровне 5,2% в 2023 году дает некоторую надежду мировой экономике, при этом ожидается, что Китай в 2023 году будет приходиться около одной трети мирового роста.

По оценкам МВФ, каждый 1% роста ВВП в Китае приводит к увеличению на 0,3% роста в других странах Азии.

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Она призвала политиков в Китае работать над повышением производительности и перебалансированием экономики от инвестиций к более устойчивому росту, основанному на потреблении, в том числе через рыночные реформы, чтобы уравнять правила игры между частным сектором и государственными предприятиями.

По словам Георгиевой, такие реформы могут поднять реальный ВВП на 2,5% к 2027 году и примерно на 18% к 2037 году.

Перебалансирование экономики Китая также поможет Пекину достичь своих климатических целей, поскольку переход к росту, основанный на потреблении, снизит спрос на энергию, сократит выбросы и ослабит давление на энергетическую безопасность.

По ее словам, это может сократить выбросы углекислого газа на 15% за следующие 30 лет, что приведет к сокращению глобальных выбросов на 4,5% за тот же период.

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