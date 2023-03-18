«Экономика приспособилась к условиям, в которых она существует». Чего ждать в этом году — мнение эксперта Сегодня 19:43 — Казна и Политика

«Экономика приспособилась к условиям, в которых она существует». Чего ждать в этом году — мнение эксперта

Украинская экономика стабилизировалась и окончательно приспособилась к полномасштабному вторжению рф в Украину.

Об этом в эфире единого телемарафона рассказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

«Пусть и очень тяжело, но сейчас у нас есть определенное замедление инфляции. Есть ожидания определенного роста, небольшое — 1% по макроэкономическому прогнозу Минэкономики. Но это уже рост, не падение. Экономика адаптировалась, а как следствие адаптация проявлений инфляции», — сказал Пендзин.

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Ведь инфляция — это проявление происходящих в экономике процессов, объяснил эксперт.

«Инфляция — это индекс роста потребительских цен. То есть, это то, с чем мы встречаемся в магазинах. Видим, что цены немного замедлились. Они продолжают расти, но не так быстро, как прежде», — объяснил Пендзин.

Кроме того, он отметил, что за последние 2-3 недели укрепляется курс наличной гривны.

Что нас ждет в будущем? В бюджете заложена инфляция 28% в этом году. Но реально на сегодняшний день мы видим это по макроэкономическим прогнозам НБУ, правительства, прогнозируют уже меньшую инфляцию. НБУ говорит, что на уровне 18-19%, Минэкономики — 20-22%. Но это уже не 28%", — отметил эксперт.

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Он напомнил, что сейчас у Украины есть четкая помощь от партнеров, которая в достаточно большом объеме заходит в виде грантов. То есть, это то, что не надо отдавать, и это заходит в доходную часть бюджета.

«Более или менее стабилизировались экономические процессы в стране. Несмотря на то что война продолжается, растет производство. Более или менее стабилизировалась ситуация на рынке труда. Экономика приспособилась к условиям, в которых она существует», — сказал Пендзин.

По его словам, благодаря этому приспособлению, с одной стороны, есть более-менее прогнозируемая работа экономики. А с другой, за прошлый год реальные доходы украинцев упали на 25%.

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«Мы дошли до того уровня, что дальше ценам реально расти уже некуда. Потому что будет падать объем спроса, который может формироваться населением», — сказал эксперт.

Поэтому, добавил он, это в некоторой степени сдерживающий фактор, который не позволяет расти ценам очень сильно. Производитель вынужден подстраиваться под фактический платежеспособный спрос населения.

«Как следствие имеем такое замедление реальных цен», — пояснил Пендзин.

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Он добавил, что во вторую половину года инфляция будет на уровне 20%. Если принципиально ничего не будет меняться на фронтах, будет все так, как ожидается, будет рост цен, который сегодня декларирован НБУ и Минэкономики.

«Рост доходов будет не столь высоким, как бы нам хотелось. Как следствие, покупательная способность украинцев не будет очень расти. Но все социальные пособия, которые сегодня есть, дадут возможность поддерживать, по крайней мере, уровень доходов на том уровне, который не будет очень сильно страдать от роста цен», — отметил эксперт.

Летом цены, по его словам, будут ниже, с осени чуть-чуть пойдут вверх традиционно и на овощную группу, и на остальное.

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