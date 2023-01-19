Минималка в мире: как рекордная инфляция повлияла на людей с низким уровнем дохода — Finance.ua

Минималка в мире: как рекордная инфляция повлияла на людей с низким уровнем дохода Сегодня 08:02 — Личные финансы

Минималка в мире: как рекордная инфляция повлияла на людей с низким уровнем дохода

Аналитики Picodi.com проверили, как изменилась минимальная зарплата в 2023 году в десятках стран мира и хватит ли этих денег, чтобы обеспечить минимальный комфорт жизни.

Зарплата в погоне за инфляцией

В исследовании приняли участие 67 стран, где существует установленная властями минимальная заработная плата. В каждой стране свои особенности налогообложения, а разница между чистой и грязной зарплатами может составлять от 0% до 35% (в Украине — 19,5%). Чтобы рейтинг был объективным, эксперты сравнивали зарплаты нетто, то есть деньги, которые работник получает на руки или на банковский счет.

Так выяснилось, что среди 67 принявших участие в исследовании стран лишь в 7 минимальная заработная плата не изменилась с января 2022 года. К таким странам относятся, например, Израиль, Гонконг и Нигерия.

Наибольший рост минимальной зарплаты за год был зафиксирован в Аргентине (104,5%) и Турции (100%). Но следует учитывать, что в этих странах инфляция и падение стоимости национальной валюты в течение нескольких лет были достаточно высокими.

Высоким ростом «минималки» также отличились Молдова (32,5%), Латвия (27,1%) и Малайзия (25,8%).

Украина в рейтинге роста зарплат заняла 59 место: с октября 2022 года «чистая» минимальная зарплата составляет ₴5 393,5, что на 3,1% больше, чем в январе 2022 года (₴5 232,5). Большее повышение ожидает работников с низкими заработными платами в Польше (14,6%) и Нидерландах (15,3%).

Основные продукты питания

Для данного исследования мы создали условную продовольственную корзину и сравнили стоимость продуктов с минимальной заработной платой. Корзина состоит из следующих продуктов: хлеб, молоко, яйца, рис, творог, мясо, фрукты и овощи. Несмотря на то, что этот список достаточно скромный, в нем содержатся продукты, которые в указанных количествах способны удовлетворить минимальную потребность в питательных веществах среднестатистического взрослого человека.

Молоко (10 литров) — ₴319;

Хлеб (10 буханок) — ₴208;

Рис (1,5 кг) — ₴70;

Яйца (20 шт.) — ₴81;

Сыр (1 кг) — ₴240;

Мясо (6 кг) — ₴989;

Фрукты (6 кг) — ₴195;

Овощи (8 кг) — ₴209.

Цена такой корзины на начало 2023 года равна 2311 грн, что на 22,7% дороже, чем в прошлом году. Стоимость корзины составляет 42,8% от минимальной оплаты труда после уплаты налогов. В прошлом году это соотношение было равно 36%. То есть в Украине рост цен опередил рост минимальной зарплаты.

В прошлые годы стоимость идентичного продуктового набора выглядела так:

январь 2019 — ₴1 524;

январь 2020 — ₴1 599;

январь 2021 — ₴1 724;

январь 2022 — ₴1 883;

январь 2023 — ₴2 311.

Где можно прожить на «минималку»

У каждого человека свои пищевые привычки, которые зависят как от страны проживания, так и от семьи. Однако аналитики решили сравнить стоимость одинаковых продуктов в разных странах и проверить, какой процент официального минимального дохода пойдет на оплату необходимых для выживания продуктов.

Лучшее соотношение цен к минимальной зарплате было зафиксировано в Великобритании, Ирландии и Австралии: от 6,5% до 7,7%.

Украина в этом рейтинге опережает Индонезию (50,8%) и Казахстан (51,9%) и занимает 56-ю позицию с результатом 42,8%.

На основные продукты питания жители стран Азиатско-Тихоокеанского региона (Вьетнам, Индия, Индонезия, Таиланд и Филиппины) тратят более половины минимальной зарплаты. В свою очередь, в Нигерии минимальной оплаты труда не хватает даже на такой скромный набор продуктов.

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