Все сервисные центры МВД перешли на новую систему Е-записи — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Все сервисные центры МВД перешли на новую систему Е-записи

49
Начиная с 4 марта во всех сервисных центрах МВД для получения услуг введена новая система Е-записи.
Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД.
Там отмечают, что целью нововведения является полная автоматизация управления и исключение сторонних вмешательств.

Что нужно знать об обновленной системе

  • Запись для получения услуг в 47 крупнейших сервисных центрах МВД, подключаемых к новой Е-записи с 4 марта, открывается на три недели вперед, с 25 марта.
  • Каждый день система будет генерировать запись на следующую дату. То есть 5 марта сгенерируется запись на 26 марта, 6 марта — на 27 марта и так далее.
Предварительная регистрация доступна на услуги:
  • теоретический экзамен;
  • практический экзамен;
  • регистрационные действия с транспортными средствами;
  • обмен водительского удостоверения/международное водительское удостоверение.
Напоминаем: количество регистраций онлайн лимитировано. В течение одного текущего месяца физическое лицо может совершить 4 регистрации через Е-запись. Для юридических лиц установлен лимит 4 записи на текущий день.
При необходимости онлайн-регистрацию можно отменить в системе Е-запись не позднее чем за 2 часа до получения услуги, указанного во время регистрации.
Читайте также
«Вместе с тем подчеркиваем: если гражданин не явился для получения услуги в сервисный центр МВД 4 раза в течение текущего месяца и не отменил свои регистрации онлайн, он будет заблокирован в системе Е-запись», — отмечают в ГСЦ МВД.
Предварительная регистрация и подробные инструкции по ссылке.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.