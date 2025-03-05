Все сервисные центры МВД перешли на новую систему Е-записи — Finance.ua

Все сервисные центры МВД перешли на новую систему Е-записи Сегодня 19:47

Начиная с 4 марта во всех сервисных центрах МВД для получения услуг введена новая система Е-записи

Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД.

Там отмечают, что целью нововведения является полная автоматизация управления и исключение сторонних вмешательств.

Что нужно знать об обновленной системе

Запись для получения услуг в 47 крупнейших сервисных центрах МВД, подключаемых к новой Е-записи с 4 марта, открывается на три недели вперед, с 25 марта.

с 25 марта. Каждый день система будет генерировать запись на следующую дату. То есть 5 марта сгенерируется запись на 26 марта, 6 марта — на 27 марта и так далее.

Предварительная регистрация доступна на услуги:

теоретический экзамен;

практический экзамен;

регистрационные действия с транспортными средствами;

обмен водительского удостоверения/международное водительское удостоверение.

Напоминаем: количество регистраций онлайн лимитировано. В течение одного текущего месяца физическое лицо может совершить 4 регистрации через Е-запись. Для юридических лиц установлен лимит 4 записи на текущий день.

При необходимости онлайн-регистрацию можно отменить в системе Е-запись не позднее чем за 2 часа до получения услуги, указанного во время регистрации.

«Вместе с тем подчеркиваем: если гражданин не явился для получения услуги в сервисный центр МВД 4 раза в течение текущего месяца и не отменил свои регистрации онлайн, он будет заблокирован в системе Е-запись», — отмечают в ГСЦ МВД.



Предварительная регистрация и подробные инструкции по ссылке

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