ВР одобрила закон о национализации имущества россиян и коллаборантов — Finance.ua
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ВР одобрила закон о национализации имущества россиян и коллаборантов

Вчера 16:30Казна и Политика
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Верховная Рада на заседании 1 апреля одобрила закон, определяющий порядок национализации имущества, принадлежащего гражданам россии и украинцам, публично отрицающим российско-украинскую войну.
Об этом сообщил нардеп и первый заместитель главы Налогового комитета ВРУ Ярослав Железняк.
Речь идет о законопроекте № 7169, который поддержали 305 парламентариев.
Одобренный закон вносит изменения в ранее принятый закон «Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности рф и ее резидентов» и фактически расширяет его действие также на:
  • физических лиц — граждан россии;
  • лиц, не являющихся гражданами российской федерации, но имеющих тесную связь с агрессором (имеющих место жительства или занимающихся основной деятельностью);
  • юридические лица (их филиалы, представительства), работающие в Украине, но бенефициаром которых является рф;
  • Юрлица в Украине, у которых рф владеет прямо или косвенно долей в капитале или является учредителем/бенефициаром.
Кроме того, под действие закона могут попасть физические или юридические лица независимо от гражданства и места жительства, публично отрицающие или поддерживающие осуществление вооруженной агрессии россии против Украины.
Национализировать также можно имущество компаний и граждан, которые поддерживают установление и утверждение временной оккупации части территории Украины, и которые не остановили или не прекратили осуществление своей экономической деятельности на территории россии в период действия военного положения в Украине.
Кроме того, закон отмечает, что все национализированное имущество не просто направят в пользу государства Украина, а «в счет будущей репарации в пользу Украины, подвергшейся агрессии со стороны российской федерации».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Економічна Правда
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