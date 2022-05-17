ВПЛ еще 4 громад получат выплаты: обновленный перечень территорий в зоне боевых действий — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ВПЛ еще 4 громад получат выплаты: обновленный перечень территорий в зоне боевых действий

Сегодня 15:12Личные финансы
51
Минреинтеграции утвердило обновленный перечень громад, на основе которого с 1 мая внутренне перемещенным лицам будут производиться выплаты. Список не является фиксированным документом, он регулярно обновляется.
Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Что и когда получат украинцы вместо разрушенного жилья

В обновленный перечень территориальных громад, находящихся в районах проведения военных (боевых) действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировке), добавились одна громада в Николаевской и три в Днепропетровской областях.
ВПЛ еще 4 громад получат выплаты: обновленный перечень территорий в зоне боевых действий
В целом в список вошли 7 областей. Это территориальные громады Днепропетровской (6 громад), Донецкой (66 общин), Запорожской (61 громада), Луганской (37 громад), Николаевской (21 громада), Харьковской (51 громада) и Херсонской (49 громад) областей.
Посмотреть актуальную информацию о статусе громад можно на цифровой карте.
Перечень формируется по согласованию с Минобороны на основании предложений соответствующих областных, Киевской городской военных администраций.
Есть три критерия, на которые при этом опираются:
  • временно оккупированные территории;
  • территории, находящиеся в окружении (блокировке);
  • территории, где ведутся активные боевые действия.

Справка Finance.ua:

  • в марте и апреле все внутренне перемещенные лица имели право получить пособие на проживание. Это 2 тыс. грн в месяц на каждого человека или 3 тыс. грн на человека с инвалидностью или ребенка. В мае подход к выплатам изменился;
  • кроме государственной помощи внутренне перемещенные лица могут получить международную целевую денежную поддержку, реализуемую совместно с Правительством Украины.
Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

Получить деньги быстро 💸

По материалам: Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.