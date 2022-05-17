ВПЛ еще 4 громад получат выплаты: обновленный перечень территорий в зоне боевых действий — Finance.ua

ВПЛ еще 4 громад получат выплаты: обновленный перечень территорий в зоне боевых действий

Сегодня 15:12 — Личные финансы

Минреинтеграции утвердило обновленный перечень громад, на основе которого с 1 мая внутренне перемещенным лицам будут производиться выплаты. Список не является фиксированным документом, он регулярно обновляется.

Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

В обновленный перечень территориальных громад, находящихся в районах проведения военных (боевых) действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировке), добавились одна громада в Николаевской и три в Днепропетровской областях.

В целом в список вошли 7 областей. Это территориальные громады Днепропетровской (6 громад), Донецкой (66 общин), Запорожской (61 громада), Луганской (37 громад), Николаевской (21 громада), Харьковской (51 громада) и Херсонской (49 громад) областей.

Посмотреть актуальную информацию о статусе громад можно на цифровой карте

Перечень формируется по согласованию с Минобороны на основании предложений соответствующих областных, Киевской городской военных администраций.

Есть три критерия, на которые при этом опираются:

временно оккупированные территории;

территории, находящиеся в окружении (блокировке);

территории, где ведутся активные боевые действия.

Справка Finance.ua:

в марте и апреле все внутренне перемещенные лица имели право получить пособие на проживание. Это 2 тыс. грн в месяц на каждого человека или 3 тыс. грн на человека с инвалидностью или ребенка. В мае подход к выплатам изменился;



кроме государственной помощи внутренне перемещенные лица могут получить международную целевую денежную поддержку, реализуемую совместно с Правительством Украины.

Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

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