ВПЛ еще 4 громад получат выплаты: обновленный перечень территорий в зоне боевых действий — Finance.ua

Минреинтеграции утвердило обновленный перечень громад, на основе которого с 1 мая внутренне перемещенным лицам будут производиться выплаты. Список не является фиксированным документом, он регулярно обновляется.
Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
В обновленный перечень территориальных громад, находящихся в районах проведения военных (боевых) действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировке), добавились одна громада в Николаевской и три в Днепропетровской областях.
В целом в список вошли 7 областей. Это территориальные громады Днепропетровской (6 громад), Донецкой (66 общин), Запорожской (61 громада), Луганской (37 громад), Николаевской (21 громада), Харьковской (51 громада) и Херсонской (49 громад) областей.
Посмотреть актуальную информацию о статусе громад можно на цифровой карте.
Перечень формируется по согласованию с Минобороны на основании предложений соответствующих областных, Киевской городской военных администраций.
Есть три критерия, на которые при этом опираются:
временно оккупированные территории;
территории, находящиеся в окружении (блокировке);
территории, где ведутся активные боевые действия.
Справка Finance.ua:
в марте и апреле все внутренне перемещенные лица имели право получить пособие на проживание. Это 2 тыс. грн в месяц на каждого человека или 3 тыс. грн на человека с инвалидностью или ребенка. В мае подход к выплатам изменился;