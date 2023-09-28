Война нанесла сельскому хозяйству ущерб на $40 миллиардов — Finance.ua

Война нанесла сельскому хозяйству ущерб на $40 миллиардов Сегодня 21:30 — Аграрный рынок

Война нанесла сельскому хозяйству ущерб на $40 миллиардов

Прямой и опосредованный ущерб украинских аграриев из-за войны превысил 40 миллиардов долларов США.

Об этом в ходе круглого стола «18 месяцев войны. Убытки агросектора и перспективы восстановления отрасли сообщил председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики Александр Гайду.

По словам парламентария, подтвержденный прямой ущерб аграрной отрасли превысил 8,7 млрд долл. США. Речь идет о разрушении инфраструктуры, хозяйственных объектов, логистических цепочек, уничтожении и похищении врагом зерна и сельхозтехники.

«А еще есть косвенные убытки — по меньшей мере в 30,5 млрд долл. США. И это, к сожалению, не окончательная цифра. Потому что когда мы подсчитаем вред, причиненный вследствие подрыва врагом Каховской ГЭС, сумма будет гораздо больше», — сказал Гайду.

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Также сложно оценить последствия загрязнения сельскохозяйственных угодий взрывоопасными предметами, разрушение верхних слоев почвы из-за «прилетов» и взрывов при разминировании.

«Мы видим, что большая территория заминирована. Потенциально загрязненными взрывоопасными предметами есть 174 тысячи квадратных километров украинских земель. И это без учета временно оккупированных регионов», — подробно детализировал депутат. В этой связи он сообщил о подготовке законопроекта «О качестве грунтов».

Парламентарии также обсуждают вопросы «зерновых репараций». Впрочем, пока о конкретных механизмах речь не идет.

Есть еще много других направлений, в частности — продолжение земельной реформы. Это очень важно, чтобы все понимали, как, например, работает упрощенная процедура купли-продажи земли. Чтобы никто не боялся вести хозяйство легально, выводя земельные отношения из «тени». Чтобы банки могли кредитовать аграрный бизнес, а страховые компании — страховать их риски. Поскольку пока свободная от врага территория Украины (условно) поделилась на две части: там, где не было боевых действий, агробизнес работает более или менее стабильно, а в деоккупированных и прифронтовых районах есть серьезные проблемы", — сказал председатель аграрного комитета парламента.

При этом одной из ключевых проблем наряду с разминированием угодий он назвал отсутствие финансирования. Банки не хотят кредитовать тамошний бизнес, считая это рисковыми операциями, а страховых продуктов, которые бы «гасили» эти риски, нет.

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«И для нас очень важно привлекать средства именно для нужд аграриев этих регионов, потому что только так мы можем стимулировать местный бизнес. А для государства это налоги, рабочие места и такая нужная аграрная продукция», — подытожил Гайду.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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