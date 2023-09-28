Война нанесла сельскому хозяйству ущерб на $40 миллиардов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Война нанесла сельскому хозяйству ущерб на $40 миллиардов

Аграрный рынок
0
Война нанесла сельскому хозяйству ущерб на $40 миллиардов
Война нанесла сельскому хозяйству ущерб на $40 миллиардов
Прямой и опосредованный ущерб украинских аграриев из-за войны превысил 40 миллиардов долларов США.
Об этом в ходе круглого стола «18 месяцев войны. Убытки агросектора и перспективы восстановления отрасли сообщил председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики Александр Гайду.
По словам парламентария, подтвержденный прямой ущерб аграрной отрасли превысил 8,7 млрд долл. США. Речь идет о разрушении инфраструктуры, хозяйственных объектов, логистических цепочек, уничтожении и похищении врагом зерна и сельхозтехники.
«А еще есть косвенные убытки — по меньшей мере в 30,5 млрд долл. США. И это, к сожалению, не окончательная цифра. Потому что когда мы подсчитаем вред, причиненный вследствие подрыва врагом Каховской ГЭС, сумма будет гораздо больше», — сказал Гайду.
Читайте также
Также сложно оценить последствия загрязнения сельскохозяйственных угодий взрывоопасными предметами, разрушение верхних слоев почвы из-за «прилетов» и взрывов при разминировании.
«Мы видим, что большая территория заминирована. Потенциально загрязненными взрывоопасными предметами есть 174 тысячи квадратных километров украинских земель. И это без учета временно оккупированных регионов», — подробно детализировал депутат. В этой связи он сообщил о подготовке законопроекта «О качестве грунтов».
Парламентарии также обсуждают вопросы «зерновых репараций». Впрочем, пока о конкретных механизмах речь не идет.
Читайте также
Есть еще много других направлений, в частности — продолжение земельной реформы. Это очень важно, чтобы все понимали, как, например, работает упрощенная процедура купли-продажи земли. Чтобы никто не боялся вести хозяйство легально, выводя земельные отношения из «тени». Чтобы банки могли кредитовать аграрный бизнес, а страховые компании — страховать их риски. Поскольку пока свободная от врага территория Украины (условно) поделилась на две части: там, где не было боевых действий, агробизнес работает более или менее стабильно, а в деоккупированных и прифронтовых районах есть серьезные проблемы", — сказал председатель аграрного комитета парламента.
При этом одной из ключевых проблем наряду с разминированием угодий он назвал отсутствие финансирования. Банки не хотят кредитовать тамошний бизнес, считая это рисковыми операциями, а страховых продуктов, которые бы «гасили» эти риски, нет.
Читайте также
«И для нас очень важно привлекать средства именно для нужд аграриев этих регионов, потому что только так мы можем стимулировать местный бизнес. А для государства это налоги, рабочие места и такая нужная аграрная продукция», — подытожил Гайду.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.