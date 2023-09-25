При нынешнем состоянии строительной отрасли Украина не восстановит Каховскую ГЭС — исследование Сегодня 16:30 — Казна и Политика

При нынешнем состоянии строительной отрасли Украина не восстановит Каховскую ГЭС — исследование

Украине из-за дефицита кадров пока не хватит специалистов для строительства новой Каховской ГЭС и обустройства водохранилища.

Об этом заявляют в Конфедерации работодателей Украины , которая провела исследование наличия в Украине квалифицированных кадров, необходимых для строительства дамбы, ГЭС и обустройства водохранилища.

«Если восстановление ГЭС начнется в 2024 году, то опытных квалифицированных работников в Украине найти будет сложно или невозможно», — говорится в исследовании.

«С большой вероятностью можно сказать, что в Украине нет достаточного количества специалистов, чтобы за пять лет в режиме 24/7 привести в порядок водохранилище площадью 2,16 тыс. км 2 (как 2,5 площади Киева) и береговой линией 896 км. от Львова до Харькова), а также мелиоративные каналы протяженностью 1,1 тыс. км и построить новую ГЭС», — утверждают в Конфедерации работодателей.

Согласно прогнозам, в регионе нахождения Каховской ГЭС, дамбы и водохранилища (Днепропетровская, Запорожская, Кировоградская, Николаевская, Одесская и Херсонская области) только по трем направлениям, где должно быть задействовано наибольшее количество квалифицированных работников — монтажники, операторы тяжелой строительной техники (бульдозеры, грейдеры) и монтажники железобетонных конструкций — дефицит кадров будет составлять от 6 до 45%.

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Все перечисленные специалисты нужны для восстановления водохранилища, оборудования каналов, возведения конструкций ГЭС и монтажа оборудования. С учетом того, что в макрорегионе нужно восстанавливать не только ГЭС, но и десятки городов и сотни сел, то этих специалистов, скорее всего, не хватит «, — говорится в исследовании.

В Конфедерации работодателей Украины отметили, что для уменьшения дефицита в сжатые сроки нужно применить военный опыт, когда новые специальности и новую технику освоили тысячи украинских военных.

«В основе этих процессов — четкое понимание необходимой численности специалистов, исходя из задач, количества и типов техники, которые есть на фронте. Такой же подход нужно использовать и на «трудовом фронте», делая поправку на свободу выбора профессий, уровень зарплат и условия труда «, — говорится в исследовании.

Економічна Правда По материалам:

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