Впервые за последние 20 лет украинский агросектор стал убыточным — эксперт — Finance.ua
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Впервые за последние 20 лет украинский агросектор стал убыточным — эксперт

Аграрный рынок
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Украинский агросектор за последние 20 лет впервые стал убыточным. Линию убыточности в 2022 году перешли как зерновые, так и подсолнечник.
Об этом во время конференции «Эффективное управление агрокомпаниями» (LFM) сообщил гендиректор аграрной компании ИМК Алекс Лисситса, передает AgroPortal.
Он отметил, что удобрения и горючее — основные статьи затрат, которые повлияли на рост себестоимости выращивания зерновых и масличных почти вдвое.
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«По озимой пшенице в 2022 году убыток может составить до минус 38 $/т, в 2023 году в зависимости от того, какая будет урожайность, убыток может уменьшиться до минус 19 $/т. По кукурузе убытки прогнозируются на уровне минус 48 $/т, в следующем году — минус 26 $/т», — отметил он.
В то же время Алекс Лисситса акцентировал, что подсолнечник, который никогда не был убыточным, тоже показывает минусовую тенденцию. В этом году убыток ожидается на уровне минус 11 $/т, в следующем — может вырасти до минус 21 $/т.
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«Агроссектор выжил в новых реалиях за счет того, что 2021 год был мегауспешным. Агробизнес быстро адаптировался на западных границах и дунайских портах, мы с нуля создали логистические маршруты, посеяли и собрали высокий урожай. В 2024 году мы заходим со значительными переходными остатками зерновых и масличных, с существенно более низкими ценами по сравнению с 2022 годом, мегадорогой логистикой», — отмечает гендиректор ИМК.
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Также он не исключает в будущем массового банкротства агропредприятий. По словам Алекса Лисситсы, критическими будут конец 2024-го — 2025 год, однако подобное развитие не повлияет на работу сектора в целом.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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