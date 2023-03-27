Восстановление «Мрії»: «Антонов» ведет переговоры с иностранными авиакомпаниями и потенциальными заказчиками рейсов — NYT — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Восстановление «Мрії»: «Антонов» ведет переговоры с иностранными авиакомпаниями и потенциальными заказчиками рейсов — NYT

Казна и Политика
25
Восстановление «Мрії»: «Антонов» ведет переговоры с иностранными авиакомпаниями и потенциальными заказчиками рейсов — NYT
Восстановление «Мрії»: «Антонов» ведет переговоры с иностранными авиакомпаниями и потенциальными заказчиками рейсов — NYT, Фото: Wikimedia Commons
ГП «Антонов» ведет переговоры с европейскими, американскими и азиатскими авиационными компаниями, а также с потенциальными заказчиками будущих грузовых рейсов для самолета «Мрія».
Об этом пишет The New York Times. Предприятие объявило о начале проектных работ, но сборка нового самолета отложена до окончания войны.
На данный момент работники по частям разбирают обломки гигантского грузового самолета «Мрія» и планируют построить новый из уцелевших частей.
Читайте также
По сравнению с необходимостью восстановления Украины работа по самолету вряд ли является главным приоритетом с гуманитарной точки зрения. Но отчасти он задуман как источник вдохновения, по словам руководителей авиационной компании Антонов.
Говорят, что если что-то такое гигантское и сложное, как этот самолет, может быть восстановлено, то и остальная страна сможет.
«У людей должна быть надежда, — сказал Владислав Власик, заместитель директора и главный инженер „Антонова“. — Они должны знать, что этот самолет не брошен. Да, работы много, но мы работаем».
Читайте также
Авиационный аналитик Валерий Романенко считает, что «Антонов» должен сосредоточиться на том, чтобы «делать что-то срочное для вооруженных сил» во время войны, например, на создании беспилотников.
На прошлой неделе компания объявила о начале проектных работ, но заявила, что сборка нового лайнера будет отложена до окончания войны.
Место для вашей рекламы
Сейчас работники отвинчивают то, что могут, от обломков «Мрії», а инженеры разрабатывают планы использования этих спасенных частей, наряду с запасными частями, двигателями от аналогичного самолета и давно законсервированным дополнительным фюзеляжем — для строительства новой «Мрії», говорит руководитель компании.
Ожидается, что восстановление обойдется примерно в $500 млн, и финансирование еще не выделено.
Читайте также
В «Антонове» сообщили, что самолет имеет коммерческий потенциал — когда его фрахтуют компании энергетической отрасли, например для перевозки огромных единиц оборудования по всему миру, почасовая стоимость составляет около 32 000 долларов. В компании также заявили, что самолет бесценен как символ Украины.
Но бывший инженер «Антонова» Анатолий Вовнянко заявил, что не верит, что компания когда-нибудь окупит свои расходы за счет коммерческих чартеров.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Forbes.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.