Восстановление «Мрії»: «Антонов» ведет переговоры с иностранными авиакомпаниями и потенциальными заказчиками рейсов — NYT
ГП «Антонов» ведет переговоры с европейскими, американскими и азиатскими авиационными компаниями, а также с потенциальными заказчиками будущих грузовых рейсов для самолета «Мрія».
Об этом пишет The New York Times. Предприятие объявило о начале проектных работ, но сборка нового самолета отложена до окончания войны.
На данный момент работники по частям разбирают обломки гигантского грузового самолета «Мрія» и планируют построить новый из уцелевших частей.
По сравнению с необходимостью восстановления Украины работа по самолету вряд ли является главным приоритетом с гуманитарной точки зрения. Но отчасти он задуман как источник вдохновения, по словам руководителей авиационной компании Антонов.
Говорят, что если что-то такое гигантское и сложное, как этот самолет, может быть восстановлено, то и остальная страна сможет.
«У людей должна быть надежда, — сказал Владислав Власик, заместитель директора и главный инженер „Антонова“. — Они должны знать, что этот самолет не брошен. Да, работы много, но мы работаем».
Авиационный аналитик Валерий Романенко считает, что «Антонов» должен сосредоточиться на том, чтобы «делать что-то срочное для вооруженных сил» во время войны, например, на создании беспилотников.
На прошлой неделе компания объявила о начале проектных работ, но заявила, что сборка нового лайнера будет отложена до окончания войны.
Сейчас работники отвинчивают то, что могут, от обломков «Мрії», а инженеры разрабатывают планы использования этих спасенных частей, наряду с запасными частями, двигателями от аналогичного самолета и давно законсервированным дополнительным фюзеляжем — для строительства новой «Мрії», говорит руководитель компании.
Ожидается, что восстановление обойдется примерно в $500 млн, и финансирование еще не выделено.
В «Антонове» сообщили, что самолет имеет коммерческий потенциал — когда его фрахтуют компании энергетической отрасли, например для перевозки огромных единиц оборудования по всему миру, почасовая стоимость составляет около 32 000 долларов. В компании также заявили, что самолет бесценен как символ Украины.
Но бывший инженер «Антонова» Анатолий Вовнянко заявил, что не верит, что компания когда-нибудь окупит свои расходы за счет коммерческих чартеров.
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